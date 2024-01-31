ЕВРОВЫБОРЫ 1984 ГОДА ⟩ На европейскую политическую сцену вышли зеленые Германии и ультраправые французы

Выборы в Европейский парламент 1984 года проходили в совершенно ином контексте, нежели европейские выборы, состоявшиеся пятью годами ранее.
Идеи создания безграничного общего рынка и углубления европейского политического сотрудничества набирали обороты. На стол легло предложение о реформе институтов, созданных для управления Европейским экономическим сообществом, предшественником Евросоюза.
В ЕС уже вступила Греция. За дверью ждали жители Португалии и Испании, полные надежд на то, что, подобно Греции и Ирландии, они тоже вскоре получат щедрые региональные субсидии от налогоплательщиков богатых стран ядра Европы.
Европейские выборы 1984 года
- Выборы состоялись 14-17 июня 1984 года.
- Голосование проходило в десяти странах Европейского экономического сообщества.
- Право голоса имели 201 миллион граждан, из которых проголосовал 61 процент.
- Всего было избрано 434 евродепутата.
Две экономически слаборазвитые южноевропейские страны присоединились к Европейскому экономическому сообществу в 1986 году, что заставило добавить 24 дополнительных кресла в Европейский парламент в середине пятилетнего избирательного цикла для португальских и 60 для испанских представителей.
Исторически сложилось так, что Европа вступила во вторую фазу холодной войны, характеризующуюся волной воинственности по обе стороны железного занавеса. США под эгидой НАТО перевозили дополнительные ракеты для укрепления Европы, что вызывало недоумение западной общественности.
Поколение западноевропейских бэби-бумеров 1968 года выросло антивоенным под влиянием вьетнамских антивоенных протестов в США, пишет историк Тимоти Гартон Эш в своей книге «Родные земли. Европейская история с личной точки зрения».
В то же время демократические страны бойкотировали Олимпиаду в Москве, а страны Восточного блока - летние Олимпийские игры 1984 года в Лос-Анджелесе.