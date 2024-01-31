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ЕВРОВЫБОРЫ 1984 ГОДА ⟩ На европейскую политическую сцену вышли зеленые Германии и ультраправые французы

Жан-Мари Ле Пен, избранный в Европарламент в 1984 году, на балконе резиденции под Парижем во время президентской кампании 1986 года со своими дочерьми. Фото: PIERRE GUILLAUD/AFP/Scanpix
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Выборы в Европейский парламент 1984 года проходили в совершенно ином контексте, нежели европейские выборы, состоявшиеся пятью годами ранее.

Идеи создания безграничного общего рынка и углубления европейского политического сотрудничества набирали обороты. На стол легло предложение о реформе институтов, созданных для управления Европейским экономическим сообществом, предшественником Евросоюза.

В ЕС уже вступила Греция. За дверью ждали жители Португалии и Испании, полные надежд на то, что, подобно Греции и Ирландии, они тоже вскоре получат щедрые региональные субсидии от налогоплательщиков богатых стран ядра Европы.

Европейские выборы 1984 года

  • Выборы состоялись 14-17 июня 1984 года.
     
  • Голосование проходило в десяти странах Европейского экономического сообщества.
     
  • Право голоса имели 201 миллион граждан, из которых проголосовал 61 процент.
     
  • Всего было избрано 434 евродепутата.

Две экономически слаборазвитые южноевропейские страны присоединились к Европейскому экономическому сообществу в 1986 году, что заставило добавить 24 дополнительных кресла в Европейский парламент в середине пятилетнего избирательного цикла для португальских и 60 для испанских представителей.

Исторически сложилось так, что Европа вступила во вторую фазу холодной войны, характеризующуюся волной воинственности по обе стороны железного занавеса. США под эгидой НАТО перевозили дополнительные ракеты для укрепления Европы, что вызывало недоумение западной общественности.

Поколение западноевропейских бэби-бумеров 1968 года выросло антивоенным под влиянием вьетнамских антивоенных протестов в США, пишет историк Тимоти Гартон Эш в своей книге «Родные земли. Европейская история с личной точки зрения».

В то же время демократические страны бойкотировали Олимпиаду в Москве, а страны Восточного блока - летние Олимпийские игры 1984 года в Лос-Анджелесе.

Однако массовая волна приватизации, вызванная стремительным развитием технологий, захлестнула западноевропейскую экономику, как описал Тони Джадт в своей книге «После войны. История Европы от 1945 года».

В Еврпарламенте, который был собран во второй раз путем прямых выборов, после выборов 1984 года 75 процентов мест заняли политики из Германии, Италии, Франции и Великобритании, и именно в этих странах предвыборные дебаты оказали наибольшее влияние на будущее европейского сотрудничества.

 

В то время как после политических дебатов во время предвыборной кампании избиратели в Германии и Великобритании сохранили предсказуемую правоцентристскую позицию, события во Франции и Италии потрясли западноевропейскую общественность: в первой значительную поддержку получили евроскептически настроенные ультраправые, а в Италии на первый план неожиданно вышли коммунисты.

Германия - двигатель европейского сотрудничества

За несколько лет до выборов в Европарламент началось 16-летнее правление канцлера Германии Гельмута Коля, и его Христианско-демократический союз (ХДС) вступил в избирательную кампанию, надеясь смести последние препятствия на пути к созданию единого европейского рынка. В Германии это было время громких слов и время дел, которые должны были продвинуть европейское сотрудничество вперед.

«Объединение Европы - наша историческая задача. Это то, с чего христианские демократы начинали и к чему стремились», - написал Хайнер Гайслер, генеральный секретарь партии, во введении к предвыборному манифесту ХДС того времени. «Поднимайтесь вместе с Германией! С нами за Европу!» таков был лозунг ХДС на европейских выборах 1984 года, который в итоге принес им победу и 34 места в Европарламенте.

Рекламный плакат, приуроченный к европейским выборам 1984 года в Германии.
Рекламный плакат, приуроченный к европейским выборам 1984 года в Германии. Фото: Photo Service of the European Parliament

В то же время Христианско-социальный союз (ХСС), активно действующий в Баварии, привлекал избирателей обещанием сократить бюрократические проволочки, препятствующие экономическому росту, с помощью механизмов европейского сотрудничества. Под необоснованной бюрократией в то время подразумевалась, в частности, сложность и объем документов, которые необходимо было оформить для пересечения государственных границ в целях экономического сотрудничества и развития торговли.

Обеспокоенность низкой явкой на выборах в Европарламент была чрезмерной, поэтому кампании всех немецких политических партий также включали элементы предвыборной и европейской пропаганды. Чтобы привлечь избирателей, роль Европарламента была усилена Единым европейским актом 1986 года. Непосредственно избранные политики получили право влиять на бюджет. Были введены процедуры, позволяющие евродепутатам влиять на принятие директив и регламентов.

Социал-демократическая партия Германии (СДП) вступила в предвыборную кампанию под лозунгом «Сильная Европа солидарности». «Для нас не существует альтернатив сотрудничеству с Европой. Германия, изолированная от Европы и мира, будет экономически и политически нежизнеспособной», - говорится в программе социал-демократов. Среди прочего, СДП обязалась содействовать защите европейских рабочих, прав женщин, прекратить помощь в целях развития Турции, которая не соблюдает права человека, и реформировать общую сельскохозяйственную политику.

Пятипроцентный избирательный порог на европейских выборах 1984 года в Германии, помимо трех основных партий, преодолели зеленые, которые заручились поддержкой, среди прочего, противодействуя направлению гонки вооружений.

В Германии в выборах в Европарламент 1984 года приняли участие 14 различных политических партий, а немецкие зеленые впервые вошли в Европарламент, получив семь мест. Свободные демократы, входившие в то время в состав правительства Германии, не смогли получить мандат, набрав всего 4,8 процента голосов.

Британской политикой управляла Железная леди

Распространение экономического сотрудничества на Грецию, Испанию и Португалию поставило вопрос о его цене в британской политике. Британцы с трудом могли поддерживать беднейшие районы континентальной Европы и выплачивать сельскохозяйственные субсидии фермерам в Центральной Европе.

Правительство Великобритании потребовало вернуть бюджетные средства, выделенные на развитие европейского сотрудничества. Однако европейская избирательная кампания, начатая лидером британских консерваторов Маргарет Тэтчер, стремилась опровергнуть образ Соединенного Королевства как злодея в отношениях с Европой.

«Мы, консерваторы, готовы помочь в формировании будущего Европы», - цитирует The Guardian Генри Пламба, тогдашнего лидера тори (неофициальное историческое название Консервативной народной партии Великобритании - прим.ред), сказавшего об этом в начале избирательной кампании в марте 1984 года. «Наша приверженность является полной», - вторил ему представитель консервативной партии по бюджету лорд Доуро. Тэтчер не планировала выходить из Европейского экономического сообщества, но заверяла, что «наши [британские] деньги вернутся».

Рабочая партия в Великобритании с самого начала разделилась по вопросу о Европейском экономическом сотрудничестве, но им потребовалось еще десятилетие, чтобы оправиться от поражения на всеобщих выборах 1983 года.

В 1980 году на съезде лейбористы решили начать разговор о выходе Великобритании из дел континентальной Европы. Сопротивление было вызвано высокой стоимостью КПД, ростом безработицы в Великобритании, падением промышленного производства и потерей независимости в принятии решений, описывают в своем анализе исследователи Шеффилдского университета Стивен Джордж и Дебора Хейторн.

Однако в преддверии европейских выборов 1984 года, после парламентских выборов предыдущего года, лейбористам стало ясно, что лозунг выхода из европейского сотрудничества не принесет им голосов, и это было отражено в предвыборном манифесте партии. Война велась против единой сельскохозяйственной политики, и была общая надежда на то, что будут приняты меры по снижению безработицы. Приоритетом лейбористов в то время была защита интересов Соединенного Королевства, как в торговых отношениях, так и в противостоянии расширению полномочий государственных институтов.

На выборах в Европарламент 1984 года партия Тэтчер победила с большим отрывом, получив 45 мест или 38,8 процента голосов. Лейбористам пришлось довольствоваться меньшей поддержкой избирателей, но, находясь в оппозиции, они все же увеличили свою поддержку на 3,1 процента по сравнению с первыми европейскими выборами.

Голосование на выборах в Европарламент 1984 года в Великобритании.
Голосование на выборах в Европарламент 1984 года в Великобритании. Фото: Euroopa Parlamendi fotoarhiiv

Британские консерваторы, победив на европейских выборах, стали третьей по величине политической фракцией в Европарламенте после консерваторов (EPP) и социал-демократов (S), назвав себя Европейскими демократами. Члены Рабочей партии Великобритании присоединились к фракции социал-демократов.

В дело вступают французские ультраправые

Социалист Франсуа Миттеран восседал на президентском троне Франции во время европейских выборов 1984 года. После исторической победы на президентских выборах в 1981 году левый некоммунист приступил к реализации масштабной программы национализации, повышения заработной платы, сокращения рабочего дня и снижения пенсионного возраста.

Однако в преддверии европейских выборов политика Миттерана характеризовалась отрезвлением и жесткой экономией, поскольку новая программа не способствовала снижению безработицы, скорее наоборот. Этим моментом воспользовался ультраправое Национальное объединение во главе с Жан-Мари Ле Пеном, который в тот же момент зашевелился и вышел на французскую политическую сцену на более длительный срок.

Жан-Мари Ле Пен вступил в предвыборную кампанию в Европарламент с евроскептическими лозунгами, направленными против иммиграции и ислама. За популярностью ультраправых на местных выборах 1983 года последовала победа на европейских выборах 1984 года на десять мест, что дало Ле Пену возможность повысить свой международный авторитет.

Последствия ошибок, допущенных правительством социалистов, выразились в поражении на европейских выборах. Результаты выборов 1984 года показали, что после выборов поддержка правительства президента-социалиста упала ниже сорока процентов. Французские коммунисты, однако, были полностью вытеснены из поля зрения на этих выборах.

Однако на европейских выборах 1984 года во Франции победу одержали правоцентристы, список которых возглавляла Симона Вейль, блиставшая в первом Европейском парламенте, и кампания строилась вокруг ее личности и опыта профессионализма и европейского сотрудничества.

Предвыборная кампания французских социалистов в Европе в то время также была в основном направлена на укрепление европейского сотрудничества и примирения между Францией и Германией, что Миттеран поддерживал.

Президент Франции Франсуа Миттеран (слева) и канцлер Германии Гельмут Коль (справа) на церемонии французско-германского примирения под Верденом 22 сентября 1984 года.
Президент Франции Франсуа Миттеран (слева) и канцлер Германии Гельмут Коль (справа) на церемонии французско-германского примирения под Верденом 22 сентября 1984 года. Фото: Pool/AP/SCANPIX

Наконец, историческим достижением французских социалистов стало назначение в 1985 году Жака Делора на пост председателя Еврокомиссии, который на этом посту поддерживал развитие частного предпринимательства, единый рынок и движение в сторону большей интеграции. Фракция социалистов в Европарламенте поддерживала деятельность Делора.

На выборах в Италии побеждают коммунисты

Выборы в Италии тоже проходили под влиянием внутренних событий.

Они состоялись через неделю после трагической гибели лидера Итальянской коммунистической партии Энрико Берлингуэра. Коммунистам удалось мобилизовать своих избирателей, которые проголосовали за то, что, по сути, было данью уважения ушедшему высокопоставленному политику. Похороны Берлингуэра стали важным событием. Коммунисты победили на выборах, получив 27 мест в Европарламенте.

Несмотря на политические взгляды Берлингера, его уважали и правые, что также повлияло на результат выборов.

«Эмоциональная мобилизация», - сказал The New York Times о победе коммунистов Фламинио Пикколи, лидер Христианско-демократической партии, получившей 36 мест в Европарламенте. Однако в итоге результат не повлиял на расстановку сил в итальянском парламенте, где христианские демократы доминируют в пятипартийной правящей коалиции, имея комфортное большинство.

На европейских выборах 1984 года в Италии преодолели избирательный порог девять партий, семь из которых получили менее шести мест. Например, радикалы боролись за права женщин, республиканцы - за свободную рыночную экономику, а пролетарии черпали идеи в неолевом движении.

В отличие от Германии и Франции, в Италии не было избирательного порога, и, в отличие от Великобритании, все остальные крупные страны ядра использовали пропорциональное представительство. Избирательные системы Европарламента регулировались нормами и практикой, действовавшими в странах-членах сообщества.

Предвыборный плакат Итальянской радикальной партии, использованный в европейской избирательной кампании 1984 года.
Предвыборный плакат Итальянской радикальной партии, использованный в европейской избирательной кампании 1984 года. Фото: Euroopa Parlamendi fotoarhiiv

Заключение

Вторые прямые выборы в Европарламент были отмечены низкой явкой и появлением новых политических сил. Всего по итогам выборов в Европарламент было сформировано восемь политических фракций. В Европе больше всего голосов получили левые социал-демократы.

Обе основные политические группы, социал-демократы и консерваторы, недобрали голосов, необходимых для формирования большинства в парламенте. Однако вместе они достигли большинства, необходимого для принятия решений в парламенте, набрав 240 голосов.

 

Политические аналитики отметили низкий процент явки и раскритиковали использование выборов для передачи мест партиям, находящимся у власти, оппозицией. Средний показатель явки составил 62 процента, несмотря на то, что в Бельгии, Люксембурге и Греции голосование было обязательным. Однако выборы в Европейский парламент 1984 года запомнились прежде всего тем, что впервые на европейской политической сцене появились ультраправые и зеленые, сформировавшие отдельные политические группы. Это разнообразило парламентские дебаты и дало обеим идеологиям платформу для самоутверждения на европейском уровне.

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