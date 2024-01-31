ЕВРОВЫБОРЫ 1984 ГОДА ⟩ На европейскую политическую сцену вышли зеленые Германии и ультраправые французы

Однако массовая волна приватизации, вызванная стремительным развитием технологий, захлестнула западноевропейскую экономику, как описал Тони Джадт в своей книге «После войны. История Европы от 1945 года».

В Еврпарламенте, который был собран во второй раз путем прямых выборов, после выборов 1984 года 75 процентов мест заняли политики из Германии, Италии, Франции и Великобритании, и именно в этих странах предвыборные дебаты оказали наибольшее влияние на будущее европейского сотрудничества.

В то время как после политических дебатов во время предвыборной кампании избиратели в Германии и Великобритании сохранили предсказуемую правоцентристскую позицию, события во Франции и Италии потрясли западноевропейскую общественность: в первой значительную поддержку получили евроскептически настроенные ультраправые, а в Италии на первый план неожиданно вышли коммунисты.

Германия - двигатель европейского сотрудничества

За несколько лет до выборов в Европарламент началось 16-летнее правление канцлера Германии Гельмута Коля, и его Христианско-демократический союз (ХДС) вступил в избирательную кампанию, надеясь смести последние препятствия на пути к созданию единого европейского рынка. В Германии это было время громких слов и время дел, которые должны были продвинуть европейское сотрудничество вперед.