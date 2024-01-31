Россия и Украина обменялись пленными после крушения Ил-76. Почему это важно

На прошлой неделе, 24 января, в Белгородской области упал российский военно-транспортный самолет Ил-76. Минобороны России заявило, что на его борту было 65 украинских военнопленных и девять российских военнослужащих. Все погибли. Минобороны и Следственный комитет России утверждают, что самолет был сбит двумя зенитными ракетами с территории Харьковской области.

Главное управление Минобороны Украины подтверждало, что в этот день должен был состояться обмен пленными, который был отменен. Киев не подтверждал ни ракетный удар по Ил-76, ни то, что на борту были украинские пленные. СБУ, как и СКР, возбудило уголовное дело по статье о нарушении законов и обычаев войны. Зеленский говорил, что Украина будет настаивать на международном расследовании.

карта Фото: BBC

Украинская военная разведка заявляла, что «не была поставлена в известность о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства» в районе Белгорода. Москва настаивала на своей версии о том, что «своевременно сообщила Киеву о перевозке военнопленных самолетом Ил-76».

В Москве исходят из того, что украинские военные сбили самолет по ошибке, рассказывал Би-би-си российский собеседник, осведомленный о ходе переговоров об обмене пленными. По его словам, в разбившемся Ил-76 действительно были пленные.

«Украинцы, естественно, знали про обмен и понимали, что пленных должны доставить самолетом. Но каким конкретно рейсом, они не знали», - говорил собеседник Би-би-си. Из заявления украинской военной разведки следовало, что Киев не знал никаких деталей о доставке пленных к границе.

О том, что самолет мог быть сбит по ошибке, говорил и российский президент Владимир Путин, обвиняя Киев в гибели десятков пленных.

«Мы не видели никаких признаков того, что на борту самолета было такое большое количество людей - граждан Украины или неграждан Украины», - заявлял в свою очередь украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Российские политики, в день крушения самолета говорившие об угрозе прекращения обмена военнопленными, вскоре дезавуировали свои заявления. И первый после крушения Ил-76 крупный обмен состоялся. Путин в среду заявил, что Москва не будет останавливать обмены.