Luminor: экономический спад еще далек от завершения

По предварительной оценке Департамента статистики, в четвертом квартале 2023 года падение валового внутреннего продукта (ВВП) продолжилось, и по сравнению с четвертым кварталом 2022 года ВВП снизился примерно на три процента. По сравнению с третьим кварталом 2023 года скорректированный на сезонность и рабочие дни ВВП остался на том же уровне.

Уускюла отметил, что оборот розничной торговли также несколько снизился, но остался практически на том же уровне, что и в предыдущем квартале. Промышленное производство также несколько снизилось.

«Экономика еврозоны в четвертом квартале оставалась стабильной, как и экономика Эстонии. Однако у наших основных торговых партнеров в Северной Европе дела идут плохо. Экономика Германии упала на 0,3 процента. На такую ​​же величину упала и экономика Литвы. При этом латвийская экономика в четвертом квартале выросла на 0,4 процента», - отметил экономист.

По его словам, перспективы экономического роста еврозоны к 2024 году весьма неутешительны, поэтому стихийного роста спроса на эстонские товары и услуги не ожидается. «Однако Эстония настолько мала, что можно плыть против течения. Учитывая, насколько больше выросли цены и заработная плата в Эстонии за последние годы по сравнению с нашими богатыми соседями, экспортные товары больше не являются конкурентоспособными. Поэтому постоянная реструктуризация по-прежнему необходима, несмотря на то, что люди устали от бесконечных изменений», - подчеркнул Уускюла.

В то же время, по его мнению, продолжающийся рост заработной платы, который превышает рост цен и тем самым улучшает покупательную способность семей, дает уверенность в будущем. Процентные ставки также немного снизились и, как ожидается, будут продолжать снижаться, что добавляет уверенности в будущем.