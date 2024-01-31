НЕОЖИДАННО ⟩ Omniva увольняет сотрудников

По словам председателя правления Omniva Марта Мяги, вторая половина прошлого года была чрезвычайно сложной для логистических компаний. Экономически и геополитически сложная ситуация привела к снижению объемов посылок и удлинению цепочки поставок, что в свою очередь увеличило расходы государственных логистических компаний.

«Независимо от внешних факторов, Omniva должна продолжать оставаться конкурентоспособной и эффективной компанией, поэтому мы должны сократить наши расходы как минимум на 2,5 миллиона евро», - сказал Мяги.

Он добавил, что хотя трансбалтийская операционная модель, введенная в этом году, и автоматизация многих рабочих процессов обеспечивают большую эффективность, экономию следует искать и в других местах.

«Поскольку на деятельность концерна в Эстонии приходится большая часть результатов, а наибольший спад произошел именно в универсальной почтовой службе, то увольнения в основном касаются эстонских должностей», - сказал он.

«Сокращение штата было для нас самым последним вариантом, и прежде чем принять это решение, мы провели тщательный анализ в компании, чтобы выявить все возможные точки экономии, чтобы не пришлось идти на увольнения. К сожалению, этой экономии оказалось недостаточно, поэтому нам приходится с тяжелым сердцем сокращать количество сотрудников», - прокомментировал шаг компании Мяги.

По словам Мяги, увольнения коснутся не только эстонских сотрудников, но уже в предыдущие месяцы были пересмотрены позиции латвийских и литовских подразделений Omniva. Изменения будут внесены везде.

Коллективное увольнение касается людей, работающих на разных должностях и подразделениях. Несколько в настоящее время незаполненных должностей также останутся пустовать. Изменения в основном произойдут в течение первых четырех месяцев года. Всем сотрудникам будет оказана максимальная поддержка.

«Мы сотрудничаем с профсоюзами Эстонии и Кассой по безработице, а наш отдел кадров поддержит всех сокращенных сотрудников в поиске новой работы», - подтвердил председатель правления Omniva готовность компании помочь работникам.