Фото ⟩ Задержаны шесть человек, которые распространяли на улицах опасный наркотик

По словам руководителя службы по борьбе с наркотиками и организованной преступностью Идаской префектуры Дмитрия Кабанова, при задержании и обыске у этих людей было обнаружено и изъято около 50 грамм кокаина. «По нашим данным, именно эти задержанные в течение определенного периода времени приобретали в Харьюмаа кокаин и коноплю, а затем распространяли их в больших количествах именно на улицах Ляэне-Вирумаа», - объяснил Кабанов.

Он добавил, что некоторые задержанные уже были знакомы полиции. Например, одни из них привлекался к ответственности за наркопреступления в уголовном порядке. «В случае этой группы мы все-таки говорим об относительно молодых людях, самому младшему из которых было всего 19 лет», - сказал Кабанов.

Изъятый кокаин. Фото: Ida prefektuur

28 января полицейские задержали в Ляэне-Вирумаа пятерых мужчин и одну женщину, подозревающихся в наркопреступлениях. Из них 27-летний и 28-летний мужчины с разрешения Вируского уездного суда были взяты под стражу на два месяца. Прокуратура ходатайствовала о взятии под стражу двух подозреваемых, так как, по ее оценке, на свободе они могут продолжить совершать преступления.

На следующий день Вируский уездный согласился с позицией прокуратуры и заключил мужчин под стражу на срок до двух месяцев. «В Эстонии кокаин является третьим по популярности наркотиком, и, следовательно, растущей проблемой в обществе. Как выяснилось в данном случае, он был куплен в Харьюмаа, но предназначался для продажи и использования в Ляэне-Вирумаа. Даже один грамм наркотического вещества - это слишком много, потому что потребитель никогда не может знать наверняка, что содержит купленное вещество, помимо самого наркотика, или как оно влияет на его организм», - сказала прокурор Вируской окружной прокуратуры Софья Христофорова.

Вещи задержанных. Фото: Ida prefektuur

В отношении задержанных начато уголовное производство по статье Пенитенциарного кодекса, которая касается незаконного обращения с большим количеством наркотических веществ.

Производство ведет Идаская префектура, а руководит им Вируская окружная прокуратура.