Верховный суд: обжалование запрета выдачи разрешений на вырубку не должно носить слишком общий характер

В судебном деле обсуждался вопрос, может ли суд на основании жалобы Päästame Eesti Metsad MTÜ запретить Департаменту окружающей среды регистрировать лесные уведомления, в которых влияние вырубки на территорию сети Natura 2000 не было должным образом оценено.

Административный суд отклонил апелляцию, а районный суд принял ее к рассмотрению. По мнению суда, в случае такого обжалования решение суда не будет понятным и исполнимым.

Сегодняшним постановлением коллегии по административным делам Верховного суда апелляция Päästame Eesti Metsad MTÜ была удовлетворена, а предыдущие постановления суда отменены. Поэтому разбирательство продолжится в административном суде.

Коллегия согласилась с судами, что иск носит слишком обобщенный характер, в результате чего неясно, в каких лесах истцу действительно требуется оценка Natura.

Заявитель обозначил эти леса на основании общих характеристик, но для того, чтобы правильно разрешить дело и четко определить последствия решения, оспариваемые леса должны быть однозначно географически разграничены.

Леса могут быть обозначены заявителем, например, путем перечисления кадастровых единиц или с использованием достаточно точного картографического материала.

По сути это дефект, который можно устранить. По мнению Верховного суда, административный суд вправе предоставить заявителю новый срок для устранения недостатков.

Коллегия отметила, что подача апелляции на запрет чрезвычайно большого количества административных актов, которые еще не были изданы, не является единственным способом эффективной защиты общественных интересов, связанных с нормами экологического права.

По предложению коллегии, с точки зрения ресурсов сторон процесса и суда было бы более экономично инициировать споры по типовым делам, решения которых были бы обязательными для других подобных дел в будущем.