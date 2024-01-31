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Чудом выздоровевшая от смертельной болезни подопечная волости оказалась бездомной

Кадри Таммепуу
, журналист
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Урве Сакс, жительница дома престарелых Кейлаской больницы, удалось пережить осложнения после инсульта практически своими силами и за счет своего упрямства, но за это время ее квартира оказалась проданной.
Урве Сакс, жительница дома престарелых Кейлаской больницы, удалось пережить осложнения после инсульта практически своими силами и за счет своего упрямства, но за это время ее квартира оказалась проданной. Фото: Eero Vabamägi

Женщину из Харьюмаа поразила тяжелая болезнь, и ожидалось, что она скоро умрет, но, к удивлению, многих, она встала на ноги и уже надеялась вскоре вернуться домой, но волость еще до этого успела продать ее квартиру.

Урве Сакс (64 года) рассказала Postimees, что, когда ты один и зависишь от произвола незнакомцев, это выбивает из сил: «Ты только начал поправляться, но дома, куда можно вернуться, больше нет, и никто ничего не объясняет».

Никто заранее не знает, когда тяжелая болезнь прикует его к постели, но в случае инсульта нередко страдает и ясное мышление человека. Если вы однажды потеряли возможность самостоятельно управлять своей жизнью, вернуть ее может оказаться очень сложно, особенно если для принятия решений за пациента назначен помощник, общение с которым не заладилось.

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