Женщину из Харьюмаа поразила тяжелая болезнь, и ожидалось, что она скоро умрет, но, к удивлению, многих, она встала на ноги и уже надеялась вскоре вернуться домой, но волость еще до этого успела продать ее квартиру.
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Чудом выздоровевшая от смертельной болезни подопечная волости оказалась бездомной
Урве Сакс (64 года) рассказала Postimees, что, когда ты один и зависишь от произвола незнакомцев, это выбивает из сил: «Ты только начал поправляться, но дома, куда можно вернуться, больше нет, и никто ничего не объясняет».