Чудом выздоровевшая от смертельной болезни подопечная волости оказалась бездомной

Урве Сакс (64 года) рассказала Postimees, что, когда ты один и зависишь от произвола незнакомцев, это выбивает из сил: «Ты только начал поправляться, но дома, куда можно вернуться, больше нет, и никто ничего не объясняет».

Никто заранее не знает, когда тяжелая болезнь прикует его к постели, но в случае инсульта нередко страдает и ясное мышление человека. Если вы однажды потеряли возможность самостоятельно управлять своей жизнью, вернуть ее может оказаться очень сложно, особенно если для принятия решений за пациента назначен помощник, общение с которым не заладилось.