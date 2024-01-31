«Новости в 7» за 31 января: есть ли в Эстонии коррупция, как работают спасатели-добровольцы, яркий мир акварели в галерее Русского театра и возвращаемся в форму после праздников

Сегодня в выпуске:

- Эстония заняла рекордно высокое 12-е место по индексу восприятию коррупции среди 180 стран мира. Благодаря чему мы добились такого успеха и сталкивались ли жители Таллинна с коррупционными проявлениями, выясняла наш корреспондент

- Это важно: более ста килограммов кокаина обнаружили эстонские таможенники, в Финляндии готовятся к масштабной забастовке профсоюзов

- Спасатели-добровольцы - важная часть системы обеспечения внутренней безопасности. Какие функции они выполняют, получают ли компенсацию за свой труд и что побуждает волонтеров быть готовыми прийти на помошь - в нашем репортаже

- Яркие краски вместо окружающей серости. Выставка акварельной живописи в галерее Русского театра приглашает погрузиться в мир, наполненный всеми оттенками палитры.

- Это интересно: что делать, когда улицы Таллинна превратились в ледяные поля; сбежавшую из шотландского зоопарка макаку ищут уже третий день

- Как вернуть форму после праздничных застолий? Ответы на самый актуальный для многих вопрос января искала наша корреспондент, которая поделится нехитрыми, но эффективными упражнениями для самых ленивых

Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на Канале 7 за 31 января.