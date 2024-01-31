Об этом и не только — в тележурнале «Новости в 7» на Канале 7. Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 31 января: есть ли в Эстонии коррупция, как работают спасатели-добровольцы, яркий мир акварели в галерее Русского театра и возвращаемся в форму после праздников
Сегодня в выпуске:
- Эстония заняла рекордно высокое 12-е место по индексу восприятию коррупции среди 180 стран мира. Благодаря чему мы добились такого успеха и сталкивались ли жители Таллинна с коррупционными проявлениями, выясняла наш корреспондент
- Это важно: более ста килограммов кокаина обнаружили эстонские таможенники, в Финляндии готовятся к масштабной забастовке профсоюзов
- Спасатели-добровольцы - важная часть системы обеспечения внутренней безопасности. Какие функции они выполняют, получают ли компенсацию за свой труд и что побуждает волонтеров быть готовыми прийти на помошь - в нашем репортаже
- Яркие краски вместо окружающей серости. Выставка акварельной живописи в галерее Русского театра приглашает погрузиться в мир, наполненный всеми оттенками палитры.
- Это интересно: что делать, когда улицы Таллинна превратились в ледяные поля; сбежавшую из шотландского зоопарка макаку ищут уже третий день
- Как вернуть форму после праздничных застолий? Ответы на самый актуальный для многих вопрос января искала наша корреспондент, которая поделится нехитрыми, но эффективными упражнениями для самых ленивых
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на Канале 7 за 31 января.