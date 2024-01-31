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Митрополит Евгений: в случае возвращения в Россию продолжу руководить ЭПЦ МП

Rus.Postimees
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Митрополит Таллиннский и всея Эстонии Евгений.
Митрополит Таллиннский и всея Эстонии Евгений. Фото: Konstantin Sednev

Митрополит Таллиннский и всея Эстонии Евгений, которому МВД отказало в продлении ВНЖ, заявил, что в случае возвращения в Россию он намерен продолжить руководить Эстонской православной церковью Московского патриархата (ЭПЦ МП), передает Rus.ERR.

«Я остаюсь главой эстонской церкви. Меня никто не освобождал, не снимал. Меня выбрал собор, представители всех приходов, все духовенство и миряне. Поэтому именно этот орган должен и решить, могу я быть здесь дальше или не могу», - сказал митрополит Евгений в интервью «Актуальной камере», добавив, что покидая Эстонию, он все равно остается главой ЭПЦ МП.

По словам митрополита, решение Эстонии отказать ему в продлении вида на жительство не стало таким уж неожиданным: «Но все-таки теплилась надежда, что этого не произойдет».

18 января Rus.Postimees писал, что Эстония не продлит вид на жительство главе Эстонской митрополии РПЦ митрополиту Евгению, известного в миру как Валерий Решетников, поскольку он представляет угрозу безопасности Эстонии.

Об этом сообщил Департамент полиции и погранохраны.

Гражданин Российской Федерации Валерий Решетников представил в Департамент полиции и погранохраны заявление о продлении вида на жительство, который Департамент полиции и погранохраны не продлит. Срок окончания его действующего срочного вида на жительство истекает 6 февраля.

«Государство приняло решение отказать в продлении вида на жительство, поскольку Решетников в своей публичной деятельности, в том числе в публичных выступлениях, поддерживает действия агрессора и не изменил свою линию поведения, несмотря на делавшиеся ему ранее предупреждения,» - пояснил руководитель бюро пограничной охраны Пыхьяской префектуры Индрек Ару.

В числе прочего представители Министерства внутренних дел неоднократно проводили беседы с Решетниковым и объяснили ему, что следует прекратить оправдание военных действий России и кремлевского режима в публичной деятельности. Несмотря на сделанные ранее предупреждения, Решетников не изменил риторику, несоответствующую ценностям и неподходящую для правового поля Эстонии. Поэтому Решетников признан представляющим угрозу безопасности государства.

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