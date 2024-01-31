Митрополит Таллиннский и всея Эстонии Евгений, которому МВД отказало в продлении ВНЖ, заявил, что в случае возвращения в Россию он намерен продолжить руководить Эстонской православной церковью Московского патриархата (ЭПЦ МП), передает Rus.ERR.
Митрополит Евгений: в случае возвращения в Россию продолжу руководить ЭПЦ МП
«Я остаюсь главой эстонской церкви. Меня никто не освобождал, не снимал. Меня выбрал собор, представители всех приходов, все духовенство и миряне. Поэтому именно этот орган должен и решить, могу я быть здесь дальше или не могу», - сказал митрополит Евгений в интервью «Актуальной камере», добавив, что покидая Эстонию, он все равно остается главой ЭПЦ МП.
По словам митрополита, решение Эстонии отказать ему в продлении вида на жительство не стало таким уж неожиданным: «Но все-таки теплилась надежда, что этого не произойдет».
18 января Rus.Postimees писал, что Эстония не продлит вид на жительство главе Эстонской митрополии РПЦ митрополиту Евгению, известного в миру как Валерий Решетников, поскольку он представляет угрозу безопасности Эстонии.
Об этом сообщил Департамент полиции и погранохраны.
Гражданин Российской Федерации Валерий Решетников представил в Департамент полиции и погранохраны заявление о продлении вида на жительство, который Департамент полиции и погранохраны не продлит. Срок окончания его действующего срочного вида на жительство истекает 6 февраля.
«Государство приняло решение отказать в продлении вида на жительство, поскольку Решетников в своей публичной деятельности, в том числе в публичных выступлениях, поддерживает действия агрессора и не изменил свою линию поведения, несмотря на делавшиеся ему ранее предупреждения,» - пояснил руководитель бюро пограничной охраны Пыхьяской префектуры Индрек Ару.
В числе прочего представители Министерства внутренних дел неоднократно проводили беседы с Решетниковым и объяснили ему, что следует прекратить оправдание военных действий России и кремлевского режима в публичной деятельности. Несмотря на сделанные ранее предупреждения, Решетников не изменил риторику, несоответствующую ценностям и неподходящую для правового поля Эстонии. Поэтому Решетников признан представляющим угрозу безопасности государства.