Митрополит Евгений: в случае возвращения в Россию продолжу руководить ЭПЦ МП

«Я остаюсь главой эстонской церкви. Меня никто не освобождал, не снимал. Меня выбрал собор, представители всех приходов, все духовенство и миряне. Поэтому именно этот орган должен и решить, могу я быть здесь дальше или не могу», - сказал митрополит Евгений в интервью «Актуальной камере», добавив, что покидая Эстонию, он все равно остается главой ЭПЦ МП.