Россия заявляет о взятии трех сел под Купянском. Есть ли угроза Харькову?

Позже, когда обозначились планы ВСУ наступать на юге, изменились и задачи российских войск на Сватово-Купянском направлении. Им предписывалось активизироваться в разгар боев в Запорожской области с целью не допустить переброски украинских резервов с севера на юг. Дальнейшие их действия вписывались в общий план российской армии - отразить украинские атаки и самой перейти в наступление на широком фронте от Угледара на юге до Купянска на севере.

Что и было сделано. Хотя, наверное, в Москве ожидали куда большего, чем идущие уже несколько месяцев вязкие кровопролитные бои под Авдеевкой и Новомихайловкой, под Бахмутом и Лиманом.

На этом фоне продвижение российских войск на Купянском направлении выглядит более существенным. Им удалось не только снять угрозу взятия Сватова и прорыва обороны в Луганской области, но и значительно отодвинуть линию фронта на запад.

Сейчас она проходит примерно в 15-20 км от Оскольского водохранилища, а на одном из выступов - в районе села Синьковка - российские штурмовые группы находятся всего в 8 км от Купянска. В январе украинские власти объявили обязательную эвакуацию населения нескольких десятков сел, рискующих оказаться в зоне боев.

Карта района Купянска Фото: BBC