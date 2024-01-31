Певкур: Евросоюз не сможет к концу марта отправить в Украину миллион снарядов

«Сегодня мы можем передать хорошие новости - мы выполняем обещание поставить Украине миллион снарядов. Хотя все они не поступят в Украину к марту, у нас есть уверенность и знание, что это произойдет, и страны уже внесли свои вклады в достижение этой цели. Согласно соглашению, уже до марта в Украину доставлено или будет доставлено более полумиллиона снарядов, а к концу года еще более 600 000 снарядов, то есть в общей сложности более 1,1 миллиона», - сказал министр обороны Ханно Певкур.

«Кроме того, приятно отметить, что европейская оборонная промышленность смогла существенно увеличить производственные возможности - есть еще много места для роста помимо производства боеприпасов в других областях, но по текущим ценам и срокам поставки боеприпасов видно, что их можно производить, если заключить сделки, то есть предоставить деньги. К концу года производственные возможности стран Европы должны увеличиться до около 1,5 миллиона снаряда в год», - добавил министр обороны.

По словам Певкура, Эстония также вносит свой вклад в отправку миллиона снарядов в Украину дополнительно тысячами своих снарядов. Точные вклады стран решено оставить без обнародования.

Кроме того, министр обороны Ханно Певкур провел двусторонние встречи с министром обороны Люксембурга Юрико Баккеси, министром обороны Италии Гвидо Крозетто и министром обороны Румынии Ангелом Тилваром.

Государства-члены Европейского союза согласились в прошлом году весной совместно в ЕС отправить Украине миллион снарядов к марту 2024 года для отражения военной агрессии России.