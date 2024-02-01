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Студия Postimees: стоило ли бастовать ради 17 евро?

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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Прибавка к зарплате в 17 евро – таков итог девятидневной забастовки учителей. Игра не стоила свеч? Найден ли ключ к решению кризиса в системе образования?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире исполнительный руководитель Эстонского профсоюза работников образования Александр Тийдеманн. Следите за беседой в 12:00!

  • Как отреагировали на достигнутый компромисс учителя?
  • Была бы забастовка более эффективной во время экзаменов?
  • Приблизилась ли страна к решению кризиса в системе образования?
  • Существенны ли пробелы в знаниях, возникшие из-за забастовки? 
  • Как нагонять отставание по программе?
  • Что дальше? Если коллективного договора к концу года не будет, готов ли план действий?
  • Реально ли добиться увеличения зарплат в бюджете 2025 года?
  • Какие выводы сделал профсоюз по итогам забастовки?
  • Четко ли действовало правительство в конфликтной ситуации? 
  • Есть ли уверенность в том, что договоренности будут соблюдены?
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