Прибавка к зарплате в 17 евро – таков итог девятидневной забастовки учителей. Игра не стоила свеч? Найден ли ключ к решению кризиса в системе образования?
Студия Postimees: стоило ли бастовать ради 17 евро?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире исполнительный руководитель Эстонского профсоюза работников образования Александр Тийдеманн. Следите за беседой в 12:00!
- Как отреагировали на достигнутый компромисс учителя?
- Была бы забастовка более эффективной во время экзаменов?
- Приблизилась ли страна к решению кризиса в системе образования?
- Существенны ли пробелы в знаниях, возникшие из-за забастовки?
- Как нагонять отставание по программе?
- Что дальше? Если коллективного договора к концу года не будет, готов ли план действий?
- Реально ли добиться увеличения зарплат в бюджете 2025 года?
- Какие выводы сделал профсоюз по итогам забастовки?
- Четко ли действовало правительство в конфликтной ситуации?
- Есть ли уверенность в том, что договоренности будут соблюдены?