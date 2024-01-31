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В Эстонии все чаще обнаруживают поддельные украинские водительские права: пользуются ими все, кому не лень

Лоора-Элизабет Ломп
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Водительские права.
Водительские права. Фото: Margus Ansu

Эксперт по документам Пыхьяской префектуры Департамента полиции и погранохраны Прийт Паакспуу рассказал в передаче Krimiraadio на радио Kuku, что водительские права стали подделывать чаще и, помимо эстонцев, этим занимаются украинцы и грузины.

По словам Паакспуу, водительские права - популярный документ, который подделывают. «В прошлом году было обнаружено более ста поддельных водительских удостоверений», - заявил он и добавил, что многие подделки обнаружены у иностранцев и гастарбайтеров, а треть - у граждан Эстонии. 

Различают два вида подделки документов - полную и частичную. «Большая часть - это полные, то есть сделанные с нуля, куда добавляют необходимые категории. Это, конечно, не эстонские водительские права, поскольку их знает каждый полицейский. Наиболее распространенным является поддельное украинское водительское удостоверение, которым пользуются не только граждане Украины, но и эстонцы, грузины, узбеки и т.д.», - сказал Паакспуу.

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