В Эстонии все чаще обнаруживают поддельные украинские водительские права: пользуются ими все, кому не лень

По словам Паакспуу, водительские права - популярный документ, который подделывают. «В прошлом году было обнаружено более ста поддельных водительских удостоверений», - заявил он и добавил, что многие подделки обнаружены у иностранцев и гастарбайтеров, а треть - у граждан Эстонии.

Различают два вида подделки документов - полную и частичную. «Большая часть - это полные, то есть сделанные с нуля, куда добавляют необходимые категории. Это, конечно, не эстонские водительские права, поскольку их знает каждый полицейский. Наиболее распространенным является поддельное украинское водительское удостоверение, которым пользуются не только граждане Украины, но и эстонцы, грузины, узбеки и т.д.», - сказал Паакспуу.