Эксперт по документам Пыхьяской префектуры Департамента полиции и погранохраны Прийт Паакспуу рассказал в передаче Krimiraadio на радио Kuku, что водительские права стали подделывать чаще и, помимо эстонцев, этим занимаются украинцы и грузины.
Для подписчиков
В Эстонии все чаще обнаруживают поддельные украинские водительские права: пользуются ими все, кому не лень
По словам Паакспуу, водительские права - популярный документ, который подделывают. «В прошлом году было обнаружено более ста поддельных водительских удостоверений», - заявил он и добавил, что многие подделки обнаружены у иностранцев и гастарбайтеров, а треть - у граждан Эстонии.