Канцлер МИД Эстонии: нельзя позволить России вбить клин между союзниками

На переговорах обсудили продолжающуюся российскую агрессию в Украине, обстановку в сфере безопасности в Европе и подготовку к предстоящему в июле саммиту НАТО в Вашингтоне.

«Мы столкнулись с рядом глобальных кризисов и тесные связи между союзниками крайне важны, чтобы лучше понимать друг друга и гарантировать координированность наших действий, - сказал Всевиов. - Россия использует любую нашу слабость и неопределенность, чтобы посеять разногласия между союзниками. Я рад отметить и после сегодняшнего крайне основательного обсуждения, что Эстония и Турция придерживаются одинакового мнения на тему безоговорочной поддержки территориальной целостности и суверенитета Украины, а также в том, какой принципиальный эффект российская агрессия оказывает на нашу общую безопасность».

На встрече Всевиов заявил, что Эстония ценит как двустороннее, так и многостороннее сотрудничество с Турцией. «О стабильности отношений между Эстонией и Турцией свидетельствует то, что на прошлой неделе мы отметили столетие дипломатических связей наших стран», - сказал он и добавил, что сегодня также обсуждали способы сделать сотрудничество еще теснее.

Также на встрече обсудили события на Ближнем Востоке и востоке Средиземного моря и сотрудничество Эстонии с Турцией в международных организациях.