Перемены вблизи Таллиннского автовокзала: на месте стоянки междугородних автобусов построят многоэтажное здание

В 2022 году владелец участка Liven Kodu 17 расторг договор с автовокзалом с целью построить на месте парковки жилой дом: согласно детальной планировке, в этом месте разрешено строительство здания высотой до восьми этажей.

«Несколько лет назад, когда закрыли эту парковку, автобусные предприятия были вынуждены искать парковочные места на прилегающих улицах или на парковках ближайших торговых центров», - сказала Аруксаар, добавив, что это плохо сказалось на условиях отдыха водителей во время пауз.