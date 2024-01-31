Таллиннская городская управа одобрила детальную планировку по адресу Юхкентали, 48, согласно которой на месте бывшей стоянки междугородних автобусов планируется построить многоэтажное здание. Потеря парковки затруднила работу автовокзала и спровоцировала пробки, пишет ERR.
Перемены вблизи Таллиннского автовокзала: на месте стоянки междугородних автобусов построят многоэтажное здание
В 2022 году владелец участка Liven Kodu 17 расторг договор с автовокзалом с целью построить на месте парковки жилой дом: согласно детальной планировке, в этом месте разрешено строительство здания высотой до восьми этажей.
По словам генерального директора T grupp OÜ (фирма владеет автовокзалом - прим. ред.) Айрики Аруксаар, после закрытия стоянки автобусы хаотично паркуются вблизи автовокзала, что беспокоит местных жителей и затрудняет движение транспорта.
«Несколько лет назад, когда закрыли эту парковку, автобусные предприятия были вынуждены искать парковочные места на прилегающих улицах или на парковках ближайших торговых центров», - сказала Аруксаар, добавив, что это плохо сказалось на условиях отдыха водителей во время пауз.