Нарвский пограничный переход с сегодняшнего дня открыт только для пешеходов

Эстония закрыла погранпереход для транспортных средств из-за решения России начать работы по реконструкции Ивангородского погранперехода. Ожидается, что пограничный переход Нарва-Ивангород останется закрытым для транспортных средств до конца 2025 года.

Автобусное сообщение между Эстонией и Россией через Нарву прерываться не будет, но пассажирам придется пересекать границу пешком и пересаживаться на другой автобус на другой стороне границы.

По прогнозам Департамента полиции и погранохраны (PPA), в результате закрытия моста для движения транспорта количество пересечений границы сократится на 20 процентов.

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«В центре внимания Налогово-таможенного департамента по-прежнему проверка товаров, на которые распространяются санкции, и закрытие пограничного пункта Нарвы для транспортных средств этого не изменит, — напомнила заместитель гендиректора Налогово-таможенного департамента по таможне Урсула Риймаа. - Большинство нарушений совершается на границе в Нарве пешеходами или пассажирами автобусов, поэтому таможня продолжит работать в Нарве, сохраняя строгий контроль».

Департамент полиции и погранохраны не рекомендует посещать Россию.