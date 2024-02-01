Транспортный департамент предупреждает, что в четверг идет мокрый снег, и из-за этого на дорогах может быть скользко.
Департамент предупредил водителей об опасности, поджидающей на дорогах
Рано утром дорожное покрытие основных и опорных государственных шоссе влажное или мокрое, условия движения удовлетворительные. Дождь и мокрый снег распространяются с островов на материк, из-за осадков на шоссе может быть скользко.
По прогнозу погоды днем по многим регионам ожидаются мокрый снег и дожди. Ветер юго-западный и западный усилится порывами до 22 м/с. Нулевые температуры воздуха и у дорожного покрытия и мокрый снег создают опасность гололедицы на дорогах.