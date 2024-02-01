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На границе города Кейла планируется что-то действительно потрясающее

rus.postimees.ee
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Кейла развивается!
Кейла развивается! Фото: mesiohaka.ee

В городе Кейла появится современный жилой квартал с новой концепцией и красивым названием – Mesiohaka Niidukodud.  Mesiohakas - мордовник - декоративное, медоносное и лекарственное растение с красивыми цветами.

Цель девелопера – построить на запланированной территории современный жилой район, где, помимо новейшей инфраструктуры, будет сохранена природная среда, луговые травы и цветы, исторические дубы и заросли можжевельника.

 Земельные участки, выставленные на продажу, расположены на краю обширных лугов, которые планируется сохранить на территории, расположенной рядом с участками под застройку.

Кейла – очень быстро развивающийся город с хорошей инфраструктурой. Здесь есть магазины, аптека, красивые парки, детские сады, школы и различные спортивные сооружения. Рядом с жилым кварталом находятся оздоровительные тропы с полем для диск-гольфа.

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