На границе города Кейла планируется что-то действительно потрясающее

Цель девелопера – построить на запланированной территории современный жилой район, где, помимо новейшей инфраструктуры, будет сохранена природная среда, луговые травы и цветы, исторические дубы и заросли можжевельника.

Земельные участки, выставленные на продажу, расположены на краю обширных лугов, которые планируется сохранить на территории, расположенной рядом с участками под застройку.

Кейла – очень быстро развивающийся город с хорошей инфраструктурой. Здесь есть магазины, аптека, красивые парки, детские сады, школы и различные спортивные сооружения. Рядом с жилым кварталом находятся оздоровительные тропы с полем для диск-гольфа.