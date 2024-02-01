Финская служба миграции в последние месяцы изучила 70 ходатайств об убежище, но отклоняла их или аннулировала из-за истекшего срока. Граница Финляндии с Россией закрыта минимум до 11 февраля, пишет Deutsche Welle.
Финляндия не дает убежища въехавшим через РФ мигрантам
Миграционная служба Финляндии до сих пор не предоставила убежища ни одному соискателю, въехавшему из России в конце 2023 года. Об этом финская медиакомпания Yle сообщила в среду, 31 января.
За это время ведомство рассмотрело 70 ходатайств о предоставлении убежища, рассказал представитель миграционных властей Антти Лехтинен. Около двух третей соискателей получили отказ, еще треть заявлений была аннулирована из-за истекшего срока действия, пояснил он.
В последние месяцы в Финляндию через Россию прибыли 1300 лиц с ходатайствами о предоставлении убежища, отмечает Yle. По ее данным, около 190 человек из таких соискателей числятся пропавшими без вести.
Приток мигрантов на российско-финской границе
В ноябре 2023 года Финляндия полностью закрыла сухопутную границу с Россией на фоне наплыва мигрантов без соответствующих документов. Хельсинки обвинил Москву в провоцировании граждан третьих стран на пересечение границы. В середине декабря два пункта пропуска возобновили работу, однако были вновь закрыты всего через несколько часов. В январе 2024 года власти в Хельсинки решили продлить закрытие восточной границы до 11 февраля.
Мигранты продолжают попытки пересечь границу РФ с Финляндией, заявила глава финского министерства иностранных дел Элина Валтонен. Такого же мнения придерживается и глава МВД Мари Рантанен признав, однако, что закрытие границы создает трудности для проживающих в Финляндии россиян и лиц с двойным гражданством.