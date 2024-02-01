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Законопроект о сокращении использования монет номиналом один и два цента отправлен на согласование

BNS
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Монеты.
Монеты. Фото: Shutterstock.com/

Минфин направил на утверждение поправки в закон, позволяющие снизить необходимость использования монет номиналом один и два цента. Ими редко пользуются для оплаты покупок в магазине, но влияние их производства и обращения на окружающую среду велико.

В результате изменений потребители по-прежнему смогут расплачиваться монетами в магазине, но получить их обратно в качестве сдачи будет невозможно, так как при оплате наличными стоимость корзины округляется до ближайших пяти центов.

Цена отдельного товара или услуги в корзине не будет округляться, а только конечная сумма покупки. Сумма покупки, оканчивающаяся на один, два, шесть или семь центов, на кассе округляется в меньшую сторону, а сумма, оканчивающаяся на три, четыре, восемь или девять центов, округляется в большую сторону.

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