Законопроект о сокращении использования монет номиналом один и два цента отправлен на согласование

В результате изменений потребители по-прежнему смогут расплачиваться монетами в магазине, но получить их обратно в качестве сдачи будет невозможно, так как при оплате наличными стоимость корзины округляется до ближайших пяти центов.

Цена отдельного товара или услуги в корзине не будет округляться, а только конечная сумма покупки. Сумма покупки, оканчивающаяся на один, два, шесть или семь центов, на кассе округляется в меньшую сторону, а сумма, оканчивающаяся на три, четыре, восемь или девять центов, округляется в большую сторону.