Минфин направил на утверждение поправки в закон, позволяющие снизить необходимость использования монет номиналом один и два цента. Ими редко пользуются для оплаты покупок в магазине, но влияние их производства и обращения на окружающую среду велико.
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Законопроект о сокращении использования монет номиналом один и два цента отправлен на согласование
В результате изменений потребители по-прежнему смогут расплачиваться монетами в магазине, но получить их обратно в качестве сдачи будет невозможно, так как при оплате наличными стоимость корзины округляется до ближайших пяти центов.