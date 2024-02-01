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Забастовка учителей закончилась, но вопросы остались

Аймар Алтосаар
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Работники образования на Тоомпеа.
Работники образования на Тоомпеа. Фото: Mihkel Maripuu

Забастовка работников образования, ставшая неожиданно мощной, завершилась, но уверенности в том, что трудовой мир сохранится, по-прежнему нет. Согласованное на этот год повышение зарплаты невелико, в то же время сейчас все больше говорится о долгосрочном плане и реформировании всей системы образования.

Пеэп Петерсон (СДПЭ), долгое время возглавлявший совет Центрального союза профсоюзов и в предыдущем правительстве занимавший должность министра труда, надеется, что забастовка прояснила хотя бы одну фундаментальную вещь: устойчивая финансовая политика предполагает устойчивую политику зарплаты. «Нельзя говорить, что зарплатами мы не занимаемся, и съезжать с этой темы», - отметил он.

По словам Петерсона, профсоюзы оценивают по тому, как часто они, скажем так, бьют кулаком по столу. «На самом деле необходимость во многих вещах, включая реформы, должна замечаться раньше. Теперь в правительстве к работникам образования относятся более серьезно, их положение лучше. Также забастовка врачей и медсестер в 2012 году была настолько мощной, что им не пришлось ее повторять. К сожалению, мотивация все еще происходит с помощью кнута, это неизбежно, чтобы заставить политиков действовать», - заявил он.

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