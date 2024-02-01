Забастовка работников образования, ставшая неожиданно мощной, завершилась, но уверенности в том, что трудовой мир сохранится, по-прежнему нет. Согласованное на этот год повышение зарплаты невелико, в то же время сейчас все больше говорится о долгосрочном плане и реформировании всей системы образования.
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Забастовка учителей закончилась, но вопросы остались
Пеэп Петерсон (СДПЭ), долгое время возглавлявший совет Центрального союза профсоюзов и в предыдущем правительстве занимавший должность министра труда, надеется, что забастовка прояснила хотя бы одну фундаментальную вещь: устойчивая финансовая политика предполагает устойчивую политику зарплаты. «Нельзя говорить, что зарплатами мы не занимаемся, и съезжать с этой темы», - отметил он.