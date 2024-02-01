ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Без срочных поставок артиллерийских снарядов наступательные операции Украины невозможны

Были сообщения о взрывах и из других мест, но пока неясно, были ли эти взрывы вызваны ударами украинской авиации, или же они стали результатом работы ПВО. Минобороны России заявило, что Украина атаковала 20 ракетами, все из которых были сбиты. По предварительной информации, распространенной в социальных сетях, в Бельбеке были уничтожены два штурмовика Су-27 и один Су-30.

Российская армия сегодня ночью атаковала Украину четырьмя иранскими беспилотниками, два из которых были уничтожены украинской ПВО. Атаки дронов и ракеты в последние недели были сосредоточены на районах, близких к фронту, где украинская противовоздушная оборона не так сильна, как к западу от реки Днепр. Вчера вечером и Харьковская область подверглась атаке.

Положение на фронте

На поле боя российская армия продолжила более активное наступление в северной части Донбасса и в районе Донецка.

В районе Сватово и Северодонецка российская армия продолжала активные атаки и на Купянск, и на Лиман. Сместить линию оборону Украины в западном направлении россиянам вчера не удалось.

В Бахмуте российская армия предприняла некоторые попытки организовать атаки как к северу, так и к югу от города, но там ситуация остается прежней.