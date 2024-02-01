Целью последней украинской атаки стали российские военные аэродромы, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.
ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Ночные отключения мобильного интернета не защищают Россию от украинских атак
Вчера состоялся обмен военнопленными между Украиной и Россией. Показательно, что в Россию перебралось 195 российских военнопленных, а украинцев, вернувшихся домой, было 207. Я не припомню, чтобы раньше происходил такой обмен, когда украинцев было бы освобождено больше, чем солдат российской армии.
Одним из объяснений может быть то, что среди россйских военнопленных было больше офицеров с более высоким воинским званием. Российские СМИ утверждают, что с обеих сторон было обменено по 195 пленных. Украинский уполномоченный по делам военнопленных заявил, что в число освобожденных пленных не входят те, кто, по утверждению России, погиб в сбитом транспортном самолете. Это также может быть одним из объяснений того, почему Россия была готова провести обмен пленными относительно быстро. Давление на украинское общество получает новый импульс.
Владимир Путин со своей стороны впервые обосновал обмен пленными необходимостью вернуть своих солдат домой. В прошлом российские власти либо игнорировали проблему своих военнопленных, либо выражали нескрываемое неодобрение в связи с ней. Последнее выступление российского президента можно интерпретировать как стремление избежать всякой возможной напряженности перед президентскими выборами.
Удары по Крыму и Петербургу
Вчера рано утром одиночный украинский беспилотник атаковал территорию нефтеперерабатывающего завода в Санкт-Петербурге. В целом большого ущерба это не нанесло, но российская ПВО не смогла решить ситуацию. Получается, что решение российских властей отключать мобильный интернет в ночное время из-за опасений нападения было полностью оправданным, но оно все равно не предотвратило нападение.
Bloomberg цитирует письмо министра обороны Украины основным странам-донорам, в котором указывается, что в Украине возникла серьезная нехватка артиллерийских снарядов. В письме говорится, что Украина может использовать только по 2000 снарядов в день по всей линии фронта. Отдельной информации о норме с российской стороны нет.
По общему мнению экспертов, российская армия имеет возможность использовать в день в несколько раз больше снарядов, но очень точных сведений об этом нет. Видеозаписи боевых действий также подтверждают, что за последние месяцы большая часть техники российской армии была уничтожена беспилотниками. Подтекст этого письма может означать прежде всего то, что без значительно большего количества артиллерийских боеприпасов Украина не сможет проводить наступательные операции.
Правы были те, кто ожидал нового удара украинских ВВС в Крыму после успешного утреннего украинского удара по позициям ПВО. Вчера вечером объекты в Крыму были атакованы двумя волнами как минимум в четырех местах - Севастополе, Феодосии, Саки и Бельбеке. Целью на этот раз были военные аэродромы.
Хотя российские местные власти начали специальную кампанию, чтобы помешать гражданам фиксировать произошедшее, некоторые визуальные подтверждения успеха украинских атак все еще можно найти в социальных сетях. В Бельбеке зафиксированы крупные взрывы и пожары. Судя по всему, это была основная цель атаки, а на остальных участках удары были проведены больше для отвлечения внимания.
Были сообщения о взрывах и из других мест, но пока неясно, были ли эти взрывы вызваны ударами украинской авиации, или же они стали результатом работы ПВО. Минобороны России заявило, что Украина атаковала 20 ракетами, все из которых были сбиты. По предварительной информации, распространенной в социальных сетях, в Бельбеке были уничтожены два штурмовика Су-27 и один Су-30.
Российская армия сегодня ночью атаковала Украину четырьмя иранскими беспилотниками, два из которых были уничтожены украинской ПВО. Атаки дронов и ракеты в последние недели были сосредоточены на районах, близких к фронту, где украинская противовоздушная оборона не так сильна, как к западу от реки Днепр. Вчера вечером и Харьковская область подверглась атаке.
Положение на фронте
На поле боя российская армия продолжила более активное наступление в северной части Донбасса и в районе Донецка.
В районе Сватово и Северодонецка российская армия продолжала активные атаки и на Купянск, и на Лиман. Сместить линию оборону Украины в западном направлении россиянам вчера не удалось.
В Бахмуте российская армия предприняла некоторые попытки организовать атаки как к северу, так и к югу от города, но там ситуация остается прежней.
Хотя активность наступлений российской армии в районе Авдеевки и Марьинки несколько снизилась, в целом интенсивность наступления российской армии на этом участке была самой высокой на всей линии фронта. Принципиальных изменений в ситуации нет.
На Южном фронте российская армия вчера попыталась более энергично улучшать свои позиции, но серьезных изменений в дислокации войск там нет.
Ближний Восток
Война с хуситами сейчас стала вполне рутинной. Почти каждый день хуситы пытаются атаковать ракетами или беспилотниками какие-то грузовые суда, а также военные корабли США, дислоцированные в этом районе. Военные корабли США также проводят контрудары по территориям, находящимся под контролем хуситов.
За последние недели американские военные сообщили о нескольких ударах по ракетам и беспилотникам хуситов, готовым к запуску. США показывают, что они могут очень быстро получать разведданные и немедленно их использовать. К сожалению, полностью остановить атаки хуситов пока не удалось.
В остальном серьезных изменений на Ближнем Востоке не происходит. США пока не начали свои крупные контратаки, но готовят их и сумели создать для них подходящий медиафон.