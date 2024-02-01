ГАЛЕРЕЯ ⟩ Ни людей, ни машин: закрылся КПП Нарва-Ивангород

Решение о закрытии погранперехода для транспортных средств было принято в связи с тем, что Россия начинает работы по реконструкции, которые продлятся, предположительно, до 2025 года.

У всех желающих останется возможность пересечь границу пешком, а в случае поездки в Россию на автобусе пассажирам придется высаживаться на границе Нарва-Ивангород, проходить мост пешком, и уже в Ивангороде пересаживаться на другой автобус. Тот же принцип будет действовать и для движения из России в Эстонию.

Утром 1 февраля на границе Нарва-Ивангород не было уже ни одного транспортного средства: там, где раньше были очереди легковых автомобилей, рейсовых автобусов и фур, нет больше ничего.

Людей на пешеходной границе тоже практические не было. Встретившийся нам Алексей ждет жену, которая отправилась в Ивангород за лекарствами: «У нее гражданство русское, она часто ходит. А на автобусах мы туда и не ездили, захочется в Питер - пешком можно перейти и там уже на маршрутку», - рассказал он.

На мосту теперь вместо вереницы машин - бетонные заграждения ровно посередине. Согласно информации из российских источников, у моста со стороны Ивангорода появится новый современный пункт с новыми подъездными путями, который в будущем поможет справиться с очередями, которые там образовывались.

Закрытие КПП усложняет жизнь всем, кому часто приходится ездить в Россию - для автотранспорта останутся открытыми только КПП Лухамаа и Койдула. Также из-за этого пострадала нарвская фирма Transservis-N, которая выполняла госзаказы на организацию транзитной очереди на границе: в связи с тем, что работы теперь нет, фирме пришлось сократить четырех человек.