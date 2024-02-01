Эстонского специалиста прочат на пост главного тренера футбольной сборной африканской страны

Заховайко тренировал там клуб Real de Banjul и в прошлом году привел его к золотым медалям чемпионата страны. Он не продлил контракт с клубом, но в прошлом году спортивные журналисты выбрали его лучшим тренером года в Гамбии. На странице Dsb Sport's Gambia в социальной сети Facebook сообщается, что 42-летний Заховайко может стать новым главным тренером сборной Гамбии. Однако оговаривается, что пока эта информация основана на слухах.