По данным гамбийских СМИ, новым главным тренером сборной Гамбии по футболу может стать бывший игрок сборной Эстонии Вячеслав Заховайко, ранее работавший в этой стране тренером на клубном уровне.
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Эстонского специалиста прочат на пост главного тренера футбольной сборной африканской страны
Заховайко тренировал там клуб Real de Banjul и в прошлом году привел его к золотым медалям чемпионата страны. Он не продлил контракт с клубом, но в прошлом году спортивные журналисты выбрали его лучшим тренером года в Гамбии. На странице Dsb Sport's Gambia в социальной сети Facebook сообщается, что 42-летний Заховайко может стать новым главным тренером сборной Гамбии. Однако оговаривается, что пока эта информация основана на слухах.