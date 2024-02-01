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Эстонскому специалисту прочат пост главного тренера футбольной сборной африканской страны

Вилле Арике
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В прошлом году Вячеслав Заховайко привел команду Real de Banjul к титулу чемпиона Гамбии.
В прошлом году Вячеслав Заховайко привел команду Real de Banjul к титулу чемпиона Гамбии. Фото: Real de Banjul / Twitter

По данным гамбийских СМИ, новым главным тренером сборной Гамбии по футболу может стать бывший игрок сборной Эстонии Вячеслав Заховайко, ранее работавший в этой стране тренером на клубном уровне.

Заховайко тренировал там клуб Real de Banjul и в прошлом году привел его к золотым медалям чемпионата страны. Он не продлил контракт с клубом, но в прошлом году спортивные журналисты выбрали его лучшим тренером года в Гамбии. На странице Dsb Sport's Gambia в социальной сети Facebook сообщается, что 42-летний Заховайко может стать новым главным тренером сборной Гамбии. Однако оговаривается, что пока эта информация основана на циркулируемых слухах.

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