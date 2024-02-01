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Пограничники спасли в Ида-Вирумаа попавшего в беду рыбака

BNS
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Туман создает дополнительные риски для рыбаков. Иллюстративное фото.
Туман создает дополнительные риски для рыбаков. Иллюстративное фото. Фото: Birgit Itse /Järva Teataja

Погранслужба в среду спасла рыбака, заблудившегося в тумане на своем квадроцикле на озерах Алутагузе в Ида-Вирумаа.

Отправившийся на озерную систему в волости Алутагузе рыбак попросил помощи пограничников, поскольку заблудился в густом тумане и не мог сам вернуться на берег, сообщила в четверг пресс-служба Идаской префектуры.

Сначала пограничники пытались довести рыбака до берега, инструктируя по телефону, но это не удалось: рыбак не смог двигаться в правильном направлении.

В итоге на помощь рыбаку пришел патруль, передвигавшийся на вездеходе на воздушной подушке, и помог ему вернуться на берег.

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