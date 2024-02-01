НА ГРАНИЦЕ АЖИОТАЖ? ⟩ Lux Express: пешеходов проверяют усиленными составами, стыковки идут по графику

Директор по международным перевозкам компании Lux Express Райт Реммель, наблюдающий за ситуацией на месте, вышел на связь со студией Rus.Postimees.

Выдержки из беседы:

– Со вчерашнего вечера вы находитесь в Нарве. Какова ситуация на месте? Что вы наблюдаете?

– Пассажиры первых рейсов удачно пересекли границу пешком. На данный момент имеется три стыковочных рейса между Таллинном и Петербургом. Автобус едет из Таллинна до Петровской площади в Нарве, затем пассажиры с вещами покидают автобус для прохождения паспортного контроля на эстонской стороне. Процедура проходит быстро, к работе на пешеходном погранпункте привлечены дополнительные ресурсы. То же самое – с российской стороны.

Пассажиры первых рейсов – ночных и утренних – пересекли границу менее, чем за час. Автобусы уложились в расписание.

– То есть процесс пересечения границы не стал дольше с учетом пересадки и смены автобусов?

– Сегодня пересечение границы происходило даже быстрее, чем ранее, так как больше не требуется проводить проверку автобусов.

– Пассажиры автобусов проходят проверку в приоритетном порядке – в отдельной очереди? Или же им приходится стоять в общей очереди со всеми другими пешеходами?

– Все идут в общей очереди. На эстонской стороне есть биометрические ворота, которые позволяют значительно ускорить процесс пересечения границы.