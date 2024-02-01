НА ГРАНИЦЕ АЖИОТАЖ? ⟩ Lux Express: пешеходов проверяют усиленными составами, стыковки идут по графику

– От чего зависит скорость прохождения пешеходной границы? Реально ли избежать пробок, которые образовались в период зимних праздников?
– На данный момент количество рейсов уменьшилось, сократился и пассажиропоток. Трудно предвидеть, как будет развиваться ситуация в дальнейшем. Из шести рейсов между Таллинном и Питером осталось три. Средняя загрузка – 70–75%. На выходные в некоторых автобусах все места уже распроданы.
При необходимости мы в любой момент можем добавить рейсы. Через Эстонию сейчас едет много финских пассажиров. Мы наблюдаем за ситуацией и делаем выводы.
– Вырастет ли стоимость услуги?
– Средняя цена даже немного уменьшилась. Влияет снижение загрузки и т.д. Наша задача – сохранить регулярные легальные перевозки на паритетной основе. Это позволит избежать расцвета нелегальных перевозок по обе стороны границы.
– Будете ли вы искать альтернативные способы пересечения границы на автобусах через другие погранпереходы?
– В принципе, да. Согласно проведенным опросам, 15% пассажиров готовы воспользоваться более длинными объездными путями через Лухамаа. Рассмотрим эти варианты весной. Спрос определит предложение.
– Известно ли вам, сколько продлится текущая ситуация? И как всё это отразится на автобусном бизнесе?
– Сейчас заявляется, что на ремонтные работы уйдет около двух лет. Время покажет, завершатся ли они быстрее или затянутся надолго. Разумеется, изменения сказываются на транспортной логистике и т.д. Однако, уверен, что пока водители не останутся без работы, а автобусы будут востребованы.