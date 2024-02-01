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НА ГРАНИЦЕ АЖИОТАЖ? ⟩ Lux Express: пешеходов проверяют усиленными составами, стыковки идут по графику

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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  • Пересадки с проверкой занимают менее часа
  • На стыковочных рейсах – пассажиры 62 стран
  • Цель: избежать всплеска нелегальных перевозок

С 1 февраля граница пересекается в новом режиме: мост через реку закрыт для движения транспорта. Что происходит на погранпереходе в Нарве?

Директор по международным перевозкам компании Lux Express Райт Реммель, наблюдающий за ситуацией на месте, вышел на связь со студией Rus.Postimees. 

Выдержки из беседы:

– Со вчерашнего вечера вы находитесь в Нарве. Какова ситуация на месте? Что вы наблюдаете?

– Пассажиры первых рейсов удачно пересекли границу пешком. На данный момент имеется три стыковочных рейса между Таллинном и Петербургом. Автобус едет из Таллинна до Петровской площади в Нарве, затем пассажиры с вещами покидают автобус для прохождения паспортного контроля на эстонской стороне. Процедура проходит быстро, к работе на пешеходном погранпункте привлечены дополнительные ресурсы. То же самое – с российской стороны.

Пассажиры первых рейсов – ночных и утренних – пересекли границу менее, чем за час. Автобусы уложились в расписание.

– То есть процесс пересечения границы не стал дольше с учетом пересадки и смены автобусов?

– Сегодня пересечение границы происходило даже быстрее, чем ранее, так как больше не требуется проводить проверку автобусов.

– Пассажиры автобусов проходят проверку в приоритетном порядке – в отдельной очереди? Или же им приходится стоять в общей очереди со всеми другими пешеходами?

– Все идут в общей очереди. На эстонской стороне есть биометрические ворота, которые позволяют значительно ускорить процесс пересечения границы.

На предстоящие выходные на наши рейсы приобретены билеты по паспортам 62-х стран, многие из них – биометрические. Это позволяет экономить время в ходе контроля документов. Кроме того, на обе стороны границы мы высылаем данные своих пассажиров, то есть ориентиры по пассажиропотоку. Сейчас все проходит в спокойном штатном режиме.

– От чего зависит скорость прохождения пешеходной границы? Реально ли избежать пробок, которые образовались в период зимних праздников?

– На данный момент количество рейсов уменьшилось, сократился и пассажиропоток. Трудно предвидеть, как будет развиваться ситуация в дальнейшем. Из шести рейсов между Таллинном и Питером осталось три. Средняя загрузка – 70–75%. На выходные в некоторых автобусах все места уже распроданы.

При необходимости мы в любой момент можем добавить рейсы. Через Эстонию сейчас едет много финских пассажиров. Мы наблюдаем за ситуацией и делаем выводы.

– Вырастет ли стоимость услуги?

– Средняя цена даже немного уменьшилась. Влияет снижение загрузки и т.д. Наша задача – сохранить регулярные легальные перевозки на паритетной основе. Это позволит избежать расцвета нелегальных перевозок по обе стороны границы.

– Будете ли вы искать альтернативные способы пересечения границы на автобусах через другие погранпереходы?

– В принципе, да. Согласно проведенным опросам, 15% пассажиров готовы воспользоваться более длинными объездными путями через Лухамаа. Рассмотрим эти варианты весной. Спрос определит предложение.

– Известно ли вам, сколько продлится текущая ситуация? И как всё это отразится на автобусном бизнесе?

– Сейчас заявляется, что на ремонтные работы уйдет около двух лет. Время покажет, завершатся ли они быстрее или затянутся надолго. Разумеется, изменения сказываются на транспортной логистике и т.д. Однако, уверен, что пока водители не останутся без работы, а автобусы будут востребованы.

– Что происходит в районе перекрытого для движения транспорта моста? Сообщается, что устанавливают блоки и заграждения с обеих сторон...

– Нет ни машин, ни какого-то ажиотажа. Всё спокойно. Блоки и заграждения установлены с обеих сторон, чтобы пересечение границы транспортом было невозможно. Это делается в целях безопасности всех людей.

Подробности в видео!

Студия Postimees: что происходит на погранпереходе в Нарве?
Студия Postimees: что происходит на погранпереходе в Нарве? Фото: Madis Veltman
  • Какова ситуация на месте? 
  • Насколько дольше стал процесс пересечения границы? 
  • Пассажиры автобусов проходят проверку в приоритетном порядке?
  • Увеличились ли пешеходные очереди? Изменилась ли скорость их прохождения?
  • Сказались ли нововведения на пассажиропотоке Lux Express? Много ли желающих пересекать границу в новом формате? Были ли возвраты билетов?
  • Изменится ли количество рейсов? Вырастет ли стоимость услуги?
  • Сколько продлится текущая ситуация?
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