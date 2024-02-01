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Студия Postimees: что происходит на погранпереходе в Нарве?

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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Райт Реммель
Райт Реммель Фото: Pm

Что происходит на погранпереходе в Нарве? С 1 февраля граница пересекается в новом режиме – мост через реку закрыт для движения транспорта.

Директор по международным перевозкам, член правления компании Lux Express Райт Реммель, который следит за ситуацией на месте, вышел на связь со студией Rus.Postimees. Смотрите видео в 12:20!

  • С минувшей ночи представитель компании Lux Express находится в Нарве. Какова ситуация на месте? 
  • Насколько дольше стал процесс пересечения границы? 
  • Пассажиры автобусов проходят проверку в приоритетном порядке?
  • Увеличились ли пешеходные очереди? Изменилась ли скорость их прохождения?
  • Сказались ли нововведения на пассажиропотоке Lux Express? Много ли желающих пересекать границу в новом формате? Были ли возвраты билетов?
  • Изменится ли количество рейсов? Вырастет ли стоимость услуги?
  • Известно ли вам, сколько продлится текущая ситуация?
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