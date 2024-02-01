Что происходит на погранпереходе в Нарве? С 1 февраля граница пересекается в новом режиме – мост через реку закрыт для движения транспорта.
Студия Postimees: что происходит на погранпереходе в Нарве?
Директор по международным перевозкам, член правления компании Lux Express Райт Реммель, который следит за ситуацией на месте, вышел на связь со студией Rus.Postimees. Смотрите видео в 12:20!
- С минувшей ночи представитель компании Lux Express находится в Нарве. Какова ситуация на месте?
- Насколько дольше стал процесс пересечения границы?
- Пассажиры автобусов проходят проверку в приоритетном порядке?
- Увеличились ли пешеходные очереди? Изменилась ли скорость их прохождения?
- Сказались ли нововведения на пассажиропотоке Lux Express? Много ли желающих пересекать границу в новом формате? Были ли возвраты билетов?
- Изменится ли количество рейсов? Вырастет ли стоимость услуги?
- Известно ли вам, сколько продлится текущая ситуация?