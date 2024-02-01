Как эффективно защитить границу с Россией? Postimees ознакомился с советами начальника штаба бригады специального назначения Государственной пограничной службы Украины «Стальной кордон» полковника Константина Безпалько.
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POSTIMEES В УКРАИНЕ ⟩ Обрати внимание, Эстония: полковник украинской спецбригады дал советы по эффективной охране границы
Дроны, средства РЭБ, дальнобойная артиллерия, перечислил 49-летний полковник Безпалько. «Самое главное - принять во внимание, какими могут быть цели противника, и исходить из этого», - сказал Безпалько, бригада которого в настоящее время прикрывает 50-километровый участок границы от Харькова в северо-восточном направлении до Белгородской области России.