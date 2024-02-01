POSTIMEES В УКРАИНЕ ⟩ Обрати внимание, погранохрана Эстонии – полковник украинской спецбригады дал советы по эффективной охране границы

Дроны, средства РЭБ, дальнобойная артиллерия, перечислил 49-летний полковник Безпалько. «Самое главное - принять во внимание, какие могут быть цели противника, и исходить из этого», - сказал Безпалько, бригада которого в настоящее время прикрывает 50-километровый участок границы от Харькова в северо-восточном направлении до Белгородской области России.