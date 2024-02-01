Спикер Рийгикогу в Конгрессе США: победа Украины зависит от поддержки западного мира

Хуссар отметил, что направленная против Украины российская агрессия - это атака на весь демократический мир, и по этой причине крайне важно продолжить оказывать твердую поддержку Украине до ее победы. «Балтийские государства продолжают оказывать Украине всестороннюю помощь. В ходе встречи нам подтвердили, что необходимость дальнейшей помощи Украине хорошо понимают и члены Конгресса США», - сказал он.

В ходе встреч Хуссар также подчеркнул важность привлечения России к ответственности: лица, совершившие в Украине преступления, в том числе преступление агрессии, должны предстать перед специальным трибуналом, и Россия должна компенсировать нанесенный Украине ущерб. Он отметил, что, как и Конгресс, Рийгикогу работает над законопроектом, позволяющим направить на возмещение нанесенного Украине военной деятельностью ущерба замороженные российские активы, находящиеся под международными санкциями.

Спикеры парламентов Эстонии, Латвии и Литвы обсудили в ходе встречи и оборонное сотрудничество между США и Балтийскими странами, повышение расходов на оборону и деятельность государств по укреплению безопасности в регионе. Хуссар отметил, что после начала развязанной Россией полномасштабной войны в Украине все Балтийские государства увеличили свои расходы на оборону. В числе прочего, оборонный бюджет Эстонии в этом году впервые превысил отметку в 3% ВВП. Спикеры поблагодарили США как одного из наиболее близких союзников за хорошее сотрудничество и существенный вклад в обеспечение безопасности Балтийского региона.

В течение двух дней в Вашингтоне спикеры парламентов Балтийских государств встретились со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном, бывшим спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси, руководителем комитета Сената США по международным отношениям Бенджамином Кардином и с другими членами Палаты и Сената. Перед тем, как посетить США, спикеры провели совместный визит в Канаду.

Помимо Хуссара, в завершающемся сегодня совместном визите принимают участие спикер парламента Латвии Дайга Миериня и спикер парламента Литвы Виктория Чмилите-Нильсен.