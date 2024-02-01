«Потешить эго Путина». Как и зачем ФСБ посадила десяток физиков по делу о гиперзвуке

Анатолий Губанов и Валерий Голубкин из ЦАГИ получили по 12 лет колонии строгого режима. Губанов ждет апелляции на приговор. «Мы боремся за размер наказания», - сказала Би-би-си его адвокат Ольга Динзе. Сергея Мещерякова из ЦНИИМаш в 2021 году осудили условно на семь лет. «У него был рак. Он хотел отказываться от условного срока, рвался в бой», — вспоминает Лапыгин.

Звегинцев из ИТПМ СО РАН по-прежнему под домашним арестом в Новосибирске. Директор института 57-летний Шиплюк сидит в московском СИЗО «Лефортово». «Александр Николаевич никогда не жаловался на условия содержания. За полтора года мы приспособились к этой ситуации», - сказали Би-би-си члены семьи Шиплюка. У него двухместная камера, как он сам говорил семье, в ней хорошая вентиляция и нет проблем с отоплением.

«Мы регулярно либо приносим продуктовые передачи, либо отправляем посылки, чтобы поддержать его физическое состояние и силы. Из Новосибирска делать это - не всегда легко. Спасибо родственникам и неравнодушным людям в Москве!» - рассказали Би-би-си в семье арестованного.

В прошлом году у Шиплюка были три свидания с женой и одно свидание с детьми, разрешали ему и телефонные звонки родственникам - всего меньше десяти.

Вину Шиплюк не признает, рассказал Би-би-си его адвокат. Сейчас по делу ученого заканчивается стадия предварительного следствия: «Это единственная процессуальная информация, которая может быть предоставлена, так как не касается материалов дела и их содержания, - сказал защитник (он попросил Би-би-си не упоминать его имя). - Я дал подписку о неразглашении. Материалы дела, по мнению следствия, содержат гостайну, разглашать их я не вправе».

В «Лефортово» сидел и 77-летний сотрудник ИТПМ Маслов, но расследование в его отношении завершено, а его дело уже несколько месяцев слушается в суде Петербурга. Вину он не признает. Его тоже защищает адвокат Динзе. Дело Маслова, по ее словам, выделено в отдельное производство и формально никакого отношения к его коллегам по ИТПМ не имеет. В нем один эпизод. «Сфера его научной деятельности всегда была турбулентность, никакого отношения к гиперзвуку он не имеет. Попал под раздачу, одни умирают, а другие должны отвечать», - сказала адвокат.

Редактор - Анастасия Лотарева

Иллюстрации - Денис Королев