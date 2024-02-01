Каждый третий мужчина в Эстонии подвергался насилию в отношениях

Помимо психологического насилия мужчины сталкиваются также с физическим насилием. «Шесть процентов мужчин отмечает, что партнер намеренно бросал в них что-то или сильно бил рукой так, что это причиняло им боль или пугало их. Четыре процента респондентов указало, что партнер толкал, отталкивал или хватал их за волосы, и три процента мужчин отмечает, что партнер намеренно бил их кулаком, твердым предметом или ногой», - говорит Брунс. В примерно трети случаях физического или сексуального насилия в близких отношениях мужчины получали также физические травмы.

О проблемах предпочитают умалчивать

В исследовании взаимоотношений рассматривались также различные факторы, которые влияют на снижение или увеличение количества случаев насилия. Среди прочего выяснилось, что местожительство мужчины, например сельская местность или город, на возникновение случаев насилия не влияет.

«Одним фактором, который все же влияет на это, является уровень образования: чем ниже уровень образования мужчины, тем выше вероятность, что он сталкивался с насилием в парных отношениях. Помимо прочего выяснилось, что безработные мужчины переживают насилие в близких отношениях чуть чаще, чем работающие, однако эта разница небольшая - 37% и 34% соответственно», - сказала руководитель проекта.