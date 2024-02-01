Проведенное Департаментом статистики масштабное исследование взаимоотношений* показало, что за свою жизнь насилию в парных отношениях подвергались 33% мужчин, то есть каждый третий мужчина Эстонии.
Каждый третий мужчина в Эстонии подвергался насилию в отношениях
Опираясь на данные, руководитель проекта Департамента статистики Яна Брунс объяснила, что среди мужчин в возрасте 18-74 лет 32% пережили психологическое насилие, 8% - физическое насилие и 1% - сексуальное насилие. Чаще всего с насилием сталкивались молодые мужчины в возрасте 18-29 лет (39%), реже всего - пожилые мужчины в возрасте 65-74 лет (24%).
Наибольшей проблемой является психологическое насилие
«20% мужчин признались, что при их общении с другой женщиной их партнерша злилась или безосновательно подозревала мужчину в неверности. Почти такая же доля мужчин (17%) сталкивалась с унижением или оскорблениями со стороны партнера, наедине или в присутствии других людей», - поделилась Яна Брунс результатами исследования.
Чуть меньшая доля мужчин (13%) указала на то, что партнер ограничивал встречи с друзьями или препятствовал занятиям по интересам. Кроме того, мужчины отмечали, что их партнер контролировал, куда они ходят (9%), или намеренно вел себя так, чтобы напугать или запугать их, например кричал или разбивал вещи (9%).
Две трети мужчин пережили психологическое насилие со стороны своих бывших партнеров, одна треть - со стороны нынешнего партнера. Доля мужчин, которые пережили психологическое насилие как от бывшего, так и нынешнего партнера или нескольких бывших партнеров, составляет 10%.
Большинство мужчин сталкивалось с психологическим насилием редко или один раз в жизни (60%). Доля тех, кто страдает от психологического насилия часто или постоянно, составляет менее 5%. «В целом статистика показывает, что мужчины решают уйти из насильственных отношений, поскольку частому насилию со стороны нынешнего партнера подвергаются 1,5% мужчин», - отметила Брунс.
Помимо психологического насилия мужчины сталкиваются также с физическим насилием. «Шесть процентов мужчин отмечает, что партнер намеренно бросал в них что-то или сильно бил рукой так, что это причиняло им боль или пугало их. Четыре процента респондентов указало, что партнер толкал, отталкивал или хватал их за волосы, и три процента мужчин отмечает, что партнер намеренно бил их кулаком, твердым предметом или ногой», - говорит Брунс. В примерно трети случаях физического или сексуального насилия в близких отношениях мужчины получали также физические травмы.
О проблемах предпочитают умалчивать
В исследовании взаимоотношений рассматривались также различные факторы, которые влияют на снижение или увеличение количества случаев насилия. Среди прочего выяснилось, что местожительство мужчины, например сельская местность или город, на возникновение случаев насилия не влияет.
«Одним фактором, который все же влияет на это, является уровень образования: чем ниже уровень образования мужчины, тем выше вероятность, что он сталкивался с насилием в парных отношениях. Помимо прочего выяснилось, что безработные мужчины переживают насилие в близких отношениях чуть чаще, чем работающие, однако эта разница небольшая - 37% и 34% соответственно», - сказала руководитель проекта.
На динамику отношений влияет также употребление алкоголя и различных наркотических веществ. В отношении как нынешнего, так и предыдущего партнера мужчины признавались, что около 40% случаев происходили, когда партнер находился под воздействием алкоголя или наркотиков. Кроме того, выяснилось, что в примерно 30% случаев в состоянии опьянения находился сам пострадавший.
«Результаты исследования показали, что даже если у мужчин есть проблемы, они не хотят о них говорить. При возникновении проблем в полицию не обращаются», - сказала Брунс и добавила, что для решения проблем мужчины предпочитают сначала поговорить с партнером.
Что такое насилие в близких отношениях?
Насилие в близких отношениях (также называемое домашним насилием) - это любая форма психологического, физического, сексуального или экономического насилия, происходящего между людьми, которые находятся или находились в близких отношениях, включая родственных. От насилия в близких отношениях может пострадать любой человек, независимо от пола, возраста, национальности, расы или сексуальной ориентации.
* Исследование взаимоотношений «Безопасные отношения в семье, на работе и вне дома» дает представление о том, как жители Эстонии оценивают свои отношения дома, на работе и в остальных местах. Полученная в ходе исследования информация позволяет оценить благополучие и безопасность взаимоотношений людей, а также дает возможность государству оказывать наилучшую помощь жителям Эстонии. Кроме того, результаты исследования позволяют понять, насколько эстонское общество продвинулось в развитии прав человека и социальной политики, а также увидеть позицию Эстонии в сравнении с другими государствами. Исследование проводится на основе надежной и сопоставимой методики во всех странах Европейского союза. Основными представителями общественного интереса к исследованию взаимоотношений в Эстонии являются Министерство юстиции и Министерство социальных дел.