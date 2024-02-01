На этой неделе в Таллиннской высшей школе здравоохранения пройдут зимние выпускные для получивших высшее прикладное и профессиональное образование, а также для выпускников-магистров медицинских наук. В этом году выпускаются 295 медсестер, акушерок, зубных техников, оптометристов, фармацевтов и техников скорой медицинской помощи.
Таллиннская высшая школа здравоохранения выпустит около 300 новых специалистов
В четверг в 12.00 в зале Йыхвиского концертного дома Ярвеского структурного подразделения (Кохтла-Ярве) получат свои дипломы 39 медсестер. В пятницу в 12.00 выпускная церемония пройдет в концертном зале Alexela в Таллинне, где получат дипломы и сертификаты 256 выпускников Таллиннской высшей школы здравоохранения.
Также в пятницу выпускаются сестры из Пярну, которые начали обучение в Пярнуской больнице осенью 2020 года в рамках совместного проекта «Kool haiglas» (Школа в больнице) Таллиннской высшой школы здравоохранения, Пярнуской больницы и Союза медсестер Эстонии. В Пярнуской больнице программа для медсестер дает прикладное высшее образование с 2014 года. Кроме того, учебная группа Департамента полиции и погранохраны в пятницу завершит программу обучения техников скорой медицинской помощи.
По словам ректора Таллиннской высшей школы здравоохранения Юлле Эрниц, важными показателями деятельности колледжа являются региональность и сотрудничество. «Мы обучаем медсестер в Ида-Вирумаа с 2002 года и постоянно сотрудничаем с Пярнуской больницей. Впервые мы сотрудничаем с Департаментом полиции и погранохраны, но мы надеемся, что оно будет продолжаться, поскольку дополнительные компетенции полицейских позволяют спасать жизни», - сказала Юлле Эрнитс.
Зимой выпустят 181 медицинскую сестру со степенью бакалавра, кроме того, высшую школу закончат 31 медсестра со степенью магистра.
Кристи Пуусепп, заведующая кафедрой сестринского дела Таллиннской высшей школы здравоохранения, отметила, что в настоящее время каждая новая медсестра в – это очень важный и ценный специалист, чья компетентность сопоставима с мировым уровнем. «Сегодняшние дипломированные медсестры доказали свою готовность оказывать качественную сестринскую помощь, при этом они также готовы использовать в своей работе современные технологии. Те, кто завтра пойдет работать медсестрами с новым дипломом, станут важным дополнением к сокращению нехватки медицинских работников».
«Выпускники нашей высшей школы готовы привнести инновации в эстонскую систему здравоохранения и повысить ее качество», - заявил проректор университета Ульви Кыргемаа, добавив, что специалисты, получившие образование, заинтересованы в благополучии пациентов и готовы решать будущие задачи в области здравоохранения, тем самым способствуя укреплению здоровья всего общества.
Таллиннская высшая школа здравоохранения – это международно признанный государственный университет прикладных наук, предлагающий обучение в области здоровья и благополучия, миссией которого является обеспечение преемственности специалистов в области медицины, развитие внутреннего и международного сотрудничества и осуществление научно-исследовательской деятельности. Высшая школа имеет структурное подразделение в Кохтла-Ярве, а обучение ведется и в других региональных подразделениях, например, в Пярну, Курессааре, Хаапсалу и других местах.