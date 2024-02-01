Таллиннская высшая школа здравоохранения выпустит около 300 новых специалистов

В четверг в 12.00 в зале Йыхвиского концертного дома Ярвеского структурного подразделения (Кохтла-Ярве) получат свои дипломы 39 медсестер. В пятницу в 12.00 выпускная церемония пройдет в концертном зале Alexela в Таллинне, где получат дипломы и сертификаты 256 выпускников Таллиннской высшей школы здравоохранения.

Также в пятницу выпускаются сестры из Пярну, которые начали обучение в Пярнуской больнице осенью 2020 года в рамках совместного проекта «Kool haiglas» (Школа в больнице) Таллиннской высшой школы здравоохранения, Пярнуской больницы и Союза медсестер Эстонии. В Пярнуской больнице программа для медсестер дает прикладное высшее образование с 2014 года. Кроме того, учебная группа Департамента полиции и погранохраны в пятницу завершит программу обучения техников скорой медицинской помощи.

По словам ректора Таллиннской высшей школы здравоохранения Юлле Эрниц, важными показателями деятельности колледжа являются региональность и сотрудничество. «Мы обучаем медсестер в Ида-Вирумаа с 2002 года и постоянно сотрудничаем с Пярнуской больницей. Впервые мы сотрудничаем с Департаментом полиции и погранохраны, но мы надеемся, что оно будет продолжаться, поскольку дополнительные компетенции полицейских позволяют спасать жизни», - сказала Юлле Эрнитс.

Зимой выпустят 181 медицинскую сестру со степенью бакалавра, кроме того, высшую школу закончат 31 медсестра со степенью магистра.