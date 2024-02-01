ФОТО ⟩ В волости Раэ вырастет новый жилой квартал для ста сорока семей

Первые два многоквартирных дома нового жилого квартала будут сданы весной 2025 года по адресам Ыйе, 2 и Ыйе, 4. В двухэтажных домах с энергетическим классом А запланированы 22 квартиры. Площадь квартир варьируется от 50 до 102 м2. Во всех квартирах будет балкон или терраса. Предусмотрены места для зарядки электромобилей, а на крышах будут установлены солнечные батареи.