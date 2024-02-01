Компания Merko Kodud, занимающаяся развитием недвижимости в группе Merko Ehitus, начинает строительство нового жилого квартала в поселке Юри. Будет построено десять многоквартирных и четыре рядных дома.
ФОТО ⟩ В волости Раэ вырастет новый жилой квартал для ста сорока семей
Первые два многоквартирных дома нового жилого квартала будут сданы весной 2025 года по адресам Ыйе, 2 и Ыйе, 4. В двухэтажных домах с энергетическим классом А запланированы 22 квартиры. Площадь квартир варьируется от 50 до 102 м2. Во всех квартирах будет балкон или терраса. Предусмотрены места для зарядки электромобилей, а на крышах будут установлены солнечные батареи.
Жилой квартал Ыйелехе строится в сотрудничестве с ведущими специалистами в своих областях. Архитектурное решение и пакеты внутренней отделки зданий созданы в сотрудничестве с архитектурным бюро PIN Arhitektid, ландшафтным дизайном занимается архитектурное бюро Loovmaastik arhitektid, строительство зданий ведет Merko Ehitus Eesti.