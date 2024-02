Таллиннский концертный зал Paavli Kultuurivabrik получил почетное международное признание

Paavli Kultuurifabrik - это новая и современная концертная площадка, а также культурный центр, открывшийся в начале лета 2023 года в конце таллиннской улицы Паавли. Оазис, расположенный на территории бывшего рыбного хозяйства, предлагает отличные возможности гастролирующим по Европе артистам выступать и в Эстонии, и за короткое время зарекомендовал себя как настоящий звездный магнит. В первый год на площадке выступили такие артисты, как Boy Harsher, Ewert & The Two Dragons, Sungazer, Algiers, Gameboy Tetris и Mr. Eazi. Среди артистов, анонсированных на 2024 год, обнаруживаются, например, такие группы и исполнители, как Godspeed You!, Black Emperor, Chelsea Wolfe, William Basinski и многие другие.