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Таллиннский концертный зал Paavli Kultuurivabrik получил почетное международное признание

rus.postimees.ee
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Концертное мероприятие в Paavli Kultuurivabrik.
Концертное мероприятие в Paavli Kultuurivabrik. Фото: Dmitri Kotjuh

Liveurope, общеевропейская сеть концертных площадок, выбрала таллиннскую площадку Paavli Kultuurifabrik новым членом организации в знак признания выдающейся деятельности в развитии концертной культуры и европейской музыкальной индустрии. Сеть охватывает площадки в 24 странах, включая, например, Великобританию, Испанию, Португалию, Норвегию, Данию, Грецию, Италию.

«Хотя с момента официального открытия Paavli Kultuurivabrik не прошло и года, Liveurope предоставила нам такую ​​возможность благодаря нашему трудолюбию и надежности. Это поощрение за непоколебимую приверженность и чувство миссии всей нашей команды», - сказал основатель концертной площадки Роман Демченко.

Paavli Kultuurifabrik - это новая и современная концертная площадка, а также культурный центр, открывшийся в начале лета 2023 года в конце таллиннской улицы Паавли. Оазис, расположенный на территории бывшего рыбного хозяйства, предлагает отличные возможности гастролирующим по Европе артистам выступать и в Эстонии, и за короткое время зарекомендовал себя как настоящий звездный магнит. В первый год на площадке выступили такие артисты, как Boy Harsher, Ewert & The Two Dragons, Sungazer, Algiers, Gameboy Tetris и Mr. Eazi. Среди артистов, анонсированных на 2024 год, обнаруживаются, например, такие группы и исполнители, как Godspeed You!, Black Emperor, Chelsea Wolfe, William Basinski и многие другие.

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