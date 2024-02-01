Liveurope, общеевропейская сеть концертных площадок, выбрала таллиннскую площадку Paavli Kultuurifabrik новым членом организации в знак признания выдающейся деятельности в развитии концертной культуры и европейской музыкальной индустрии. Сеть охватывает площадки в 24 странах, включая, например, Великобританию, Испанию, Португалию, Норвегию, Данию, Грецию, Италию.
Для подписчиков
Таллиннский концертный зал Paavli Kultuurivabrik получил почетное международное признание
«Хотя с момента официального открытия Paavli Kultuurivabrik не прошло и года, Liveurope предоставила нам такую возможность благодаря нашему трудолюбию и надежности. Это поощрение за непоколебимую приверженность и чувство миссии всей нашей команды», - сказал основатель концертной площадки Роман Демченко.