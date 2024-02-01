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Департамент окружающей среды по-прежнему убежден, что компания Olerex должна выплатить штраф (1)

Ангелина Тякер
, журналист
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Заправка Olerex (иллюстративное фото).
Заправка Olerex (иллюстративное фото). Фото: Taavi Sepp

По словам заместителя генерального директора Департамента окружающей среды в сфере надзора Олава Аварсалу, департамент не отказался от штрафа, наложенного на Olerex за несоблюдения требования о доле биотоплива.

«В ходе разбирательства по делу о правонарушении Департамент окружающей среды указал, что компания Olerex нарушила требования двух разных законов - Закона о жидком топливе и Закона об охране атмосферного воздуха - при выполнении обязательства по доле биотоплива в 2022 году. В ходе судебного разбирательства мы признали, что прецедентное право не поддерживает судебное преследование юридического лица в этом узком контексте в соответствии с Законом о жидком топливе», - сказал Аварсалу.

Однако, по данным Департамента окружающей среды, в соответствии с Законом об охране атмосферного воздуха было совершено правонарушение, нарушение является повторным и серьезным, и департамент остается при своем решении. «За неисполнение обязательства, предусмотренного как Законом об охране атмосферного воздуха, так и Законом о жидком топливе, предусмотрен штраф в размере до десяти миллионов евро. Окончательное решение о наказании примет суд», - пояснил Аварсалу.

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