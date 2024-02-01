«В ходе разбирательства по делу о правонарушении Департамент окружающей среды указал, что компания Olerex нарушила требования двух разных законов - Закона о жидком топливе и Закона об охране атмосферного воздуха - при выполнении обязательства по доле биотоплива в 2022 году. В ходе судебного разбирательства мы признали, что прецедентное право не поддерживает судебное преследование юридического лица в этом узком контексте в соответствии с Законом о жидком топливе», - сказал Аварсалу.