В среду в Ида-Вирумаа в Силламяэ из стоящей у жилого дома автомобиля начало вытекать масло. Поскольку его владелец уехал за границу, инцидент пришлось устранять спасателям.
Фото ⟩ Из оставленной машины вытекло масло более чем на 100 квадратных метров
В среду в 11:17 по данным Спасательного департамента Ида-Вирумаа, в Центр тревоги поступило сообщение о загрязнении моторным маслом перед жилым домом на улице Кеск в Силламяэ.
Из автомобиля, владелец которого находился в это время за границей, вытекло масло, талая вода помогла распространить загрязнение на площадь в 100 квадратных метров. Спасатели локализовали разлив моторного масла абсорбентом.