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Фото ⟩ Из оставленной машины вытекло масло более чем на 100 квадратных метров

rus.postimees.ee
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Спасатели локализовали разлив моторного масла абсорбентом.
Спасатели локализовали разлив моторного масла абсорбентом. Фото: Ida päästekeskus

В среду в Ида-Вирумаа в Силламяэ из стоящей у жилого дома автомобиля начало вытекать масло. Поскольку его владелец уехал за границу, инцидент пришлось устранять спасателям.

В среду в 11:17 по данным Спасательного департамента Ида-Вирумаа, в Центр тревоги поступило сообщение о загрязнении моторным маслом перед жилым домом на улице Кеск в Силламяэ.

Из автомобиля, владелец которого находился в это время за границей, вытекло масло, талая вода помогла распространить загрязнение на площадь в 100 квадратных метров. Спасатели локализовали разлив моторного масла абсорбентом.

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