Кристи Халлас, ранее работавшая руководителем информационного бюро Пыхьяской префектуры, в четверг приступила к работе заместителем гендиректора Департамента полиции и погранохраны PPA в сфере развития.
У главы PPA появился новый заместитель
Кристи Халлас начала работать в Пыхьяской префектуре в прошлом году руководителем информационного бюро. До этого он работала советником по развитию и административным директором в Госпрокуратуре, она также имеет опыт работы в бюро профилактики уголовных преступлений Департамента полиции и погранохраны и в МВД. Кристи Халлас имеет степень магистра права и продолжила свое образование в области менеджмента и информационных технологий.
Новый руководитель отдела развития PPA был выбран по результатам открытого конкурса.