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У главы PPA появился новый заместитель

BNS
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Полицейский автомобиль. Иллюстративное фото.
Полицейский автомобиль. Иллюстративное фото. Фото: Politsei- ja piirivalveamet (PPA)

Кристи Халлас, ранее работавшая руководителем информационного бюро Пыхьяской префектуры, в четверг приступила к работе заместителем гендиректора Департамента полиции и погранохраны PPA в сфере развития.

Кристи Халлас начала работать в Пыхьяской префектуре в прошлом году руководителем информационного бюро. До этого он работала советником по развитию и административным директором в Госпрокуратуре, она также имеет опыт работы в бюро профилактики уголовных преступлений Департамента полиции и погранохраны и в МВД. Кристи Халлас имеет степень магистра права и продолжила свое образование в области менеджмента и информационных технологий.

Новый руководитель отдела развития PPA был выбран по результатам открытого конкурса.

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