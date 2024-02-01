У главы PPA появился новый заместитель

Кристи Халлас начала работать в Пыхьяской префектуре в прошлом году руководителем информационного бюро. До этого он работала советником по развитию и административным директором в Госпрокуратуре, она также имеет опыт работы в бюро профилактики уголовных преступлений Департамента полиции и погранохраны и в МВД. Кристи Халлас имеет степень магистра права и продолжила свое образование в области менеджмента и информационных технологий.