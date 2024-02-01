Сейм Латвии сегодня принял в окончательном чтении поправки к Закону о спорте, которые запрещают сборным Латвии играть против сборных России или Беларуси, вне зависимости от того, участвуют ли они в соревнованиях под флагами своих стран или же в нейтральном статусе.
Сборным Латвии на законодательном уровне запретили играть со сборными России и Беларуси
Кроме того, закон запрещает организацию соревнований в Латвии (как взрослых, так и юниорских) по игровым видам спорта, в которых принимают участие сборные России или Беларуси, как под своим флагом, так и в нейтральном статусе.
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что во внешнеполитической доктрине России одним из способов распространения своих ценностей является использование так называемой мягкой силы в установлении отношений с зарубежными странами, и одним из ее инструментов является спорт.
Основная цель изменений - еще раз подчеркнуть солидарность Латвии с Украиной и принципиально предотвратить попытки России узаконить военные преступления посредством спорта.