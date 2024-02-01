Сборным Латвии на законодательном уровне запретили играть со сборными России и Беларуси

Сейм Латвии сегодня принял в окончательном чтении поправки к Закону о спорте, которые запрещают сборным Латвии играть против сборных России или Беларуси, вне зависимости от того, участвуют ли они в соревнованиях под флагами своих стран или же в нейтральном статусе.