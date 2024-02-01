В Таллинне, недалеко от моря, вырастет комплекс зданий государственной обороны

Территория, включающая Эдала, 25 и прилегающие участки, в отношении которой планируется составить детальную планировку, расположена в районе Пыхья-Таллинн в микрорайоне Пельгулинн, на участке, граничащем с улицами Эдала и Хельме. Планировка охватывает участки по адресу ул. Хельме, 3, 3а, 3b, ул. Эдала, 25, 27, 29, ул. Хиподрооми, 13, ул. Хельме Т2, а также частично - ул. Хиподрооми, 11 и бульвар Кольде, 75.