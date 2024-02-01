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ГАЛЕРЕЯ ⟩ На Сенатской площади Хельсинки началась крупная демонстрация против правительства

Андрус Карнау
, экономический журналист
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На Сенатской площади Хельсинки в 12:00 началась массовая демонстрация, организованная профсоюзами, в знак протеста против социальной и трудовой политики правительства Петтери Орпо.

Директор по развитию Центрального союза профсоюзов Финляндии (SAK) Юха Антила сообщил Postimees, что в демонстрации, как ожидается, примут участие до 10 000 человек. Для участников демонстрации организованы автобусы, которые доставят протестующих со всей Финляндии.

«Из Лапландии приехать слишком далеко, поездка займет слишком много времени, но из мест, находящихся в паре часов езды, люди приедут», - отметил Антила.

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