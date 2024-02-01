ГАЛЕРЕЯ ⟩ На Сенатской площади Хельсинки началась крупная демонстрация против правительства

Директор по развитию Центрального союза профсоюзов Финляндии (SAK) Юха Антила сообщил Postimees, что в демонстрации, как ожидается, примут участие до 10 000 человек. Для участников демонстрации организованы автобусы, которые доставят протестующих со всей Финляндии.