На Сенатской площади Хельсинки в 12:00 началась массовая демонстрация, организованная профсоюзами, в знак протеста против социальной и трудовой политики правительства Петтери Орпо.
Для подписчиков
ГАЛЕРЕЯ ⟩ На Сенатской площади Хельсинки началась крупная демонстрация против правительства
Директор по развитию Центрального союза профсоюзов Финляндии (SAK) Юха Антила сообщил Postimees, что в демонстрации, как ожидается, примут участие до 10 000 человек. Для участников демонстрации организованы автобусы, которые доставят протестующих со всей Финляндии.