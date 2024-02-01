Сильный ветер и тяжелая ледовая обстановка мешают движению транспорта между материком и островами

Компания Kihnu Veeteed, которая организует движение судов между малыми островами Ливонского залива, сообщила, что отправление пассажирского парома Kihnu Virve из Муналайу сегодня в 12:30 отменено из-за сильного ветра и тяжелой ледовой обстановки.

Также из-за высокого уровня воды автомобили свыше пяти тонн не будут допускаться на борт.

Завтра из-за погодных условий может быть нарушено время отправления пассажирского парома Kihnu Virve из Кихну в 7 утра и из Муналайу в 8:30 утра.

Согласно прогнозу Агентства по окружающей среде, юго-западный ветер может сильным, порывами до 18 м/с, на островах и на побережье до 22 м/с, вечером в Западной Эстонии ветер сменится на северо-западный. .