В январе в Эстонии снова был зафиксирован самый высокий показатель инфляции в еврозоне

В странах-членах еврозоны, по которым есть сведения у Eurostat, после Эстонии самой быстрой инфляция в январе была в Хорватии, где она достигла 4,8 процента. За ними следуют Австрия и Словакия с 4,3 процента, сообщил Eurostat.

Самой медленной инфляция была в 0,7 процента в Финляндии и 0,9 процента в Италии. В Латвии инфляция ускорилась с 0,9 процента до 1 процента, в Литве замедлилась с 1,6 процента до 1 процента.

В ноябре наибольший вклад в инфляцию в еврозоне внесли продукты питания, напитки и табачные изделия, их рост составил 5,7 процента. Далее следуют услуги с 4 процентами и промышленные товары с 2 процентами. Что же касается цен на энергоносители, то в ноябре в еврозоне была зафиксирована дефляция на 6,3%.