Просто чудо ⟩ В Супилинне продается настоящая жемчужина!

Стильная квартира общей площадью 111,4 м2, с балконом площадью 3,9 м2 находится в Супилинне, самом тихом и аутентичном районе Тарту по адресу Оа, 1. История дома, в котором расположена квартира, берет свое начало в 1916 году. Дом полностью отремонтирован и в 2008 году получил титул лучшего дома Тарту. Сама квартира, расположенная на двух этажах, последний раз обновлялась в 2020 году.

Гостиная. Фото: KV.EE

На первом этаже квартиры находится гостиная с камином, открытая кухня, туалет, прихожая и балкон. На верхнем этаже квартиры расположены три спальни, лестничная клетка, санузел и кабинет.

Кабинет. Фото: KV.EE

Жилище просторное, с высокими потолками. Здесь светло даже в темное время года, а дизайн помещений современный и удобный. Кроме того, это очень маленький многоквартирный дом: в нем всего семь квартир.

Спальня. Фото: KV.EE

К квартире прилагается кладовка в подвале и одно парковочное место в закрытом дворе, что будет зафиксировано нотариально. В огороженном и освещенном дворе оборудованы детская площадка, песочница и батут. И в качестве вишенки на торте - в цокольном этаже есть общая сауна и комнаты отдыха.

Вид с балкона. Фото: KV.EE

Квартира расположена в центре Тарту, и школы, магазины, рестораны, Старый город, спортивные сооружения, река и многое другое находятся от нее в нескольких сотнях метров. Желающие могут ознакомиться с подробностями ЗДЕСЬ.