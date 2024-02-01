«Ээсти 200» инициировала петицию с призывом к отставке мэра Таллинна

К сомнительным достижениям Центристской партии в Таллинне Йессе отнес несколько корруционных скандалов и предпочтение автомобилей людям на каждом шагу. «Кроме того, почти двадцать лет реальной монополии превратили городскую систему в пищевую цепочку для Центристской партии, приносящую результаты на выборах и экономический доход. Таллинн нуждается в переменах и заслуживает их», - указал Йессе.

По словам члена правления «Ээсти 200» Алексея Яшина, Центристская партия от выборов к выборам боролась против образования на эстонском языке. «Осенью начнется долго откладывавшийся переход на эстоноязычное образование в русскоязычных детских садах и школах, но Таллинн во главе с мэром хочет уйти от ответственности и ничего не добавляет к переходу из своего большого бюджета. Городское правительство во главе с Михаилом Кылвартом вносит значительно меньший вклад в образование в столице, чем в среднем вносят другие самоуправления Эстонии. Успех реформы был оставлен на усмотрение Министерства образования, учителей и родителей, и цель Кылварта - указать правительству направление в дальнейшем, даже несмотря на то, что собственный вклад города в успех реформы был близок к нулю», - сказал Яшин.