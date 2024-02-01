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Основатель Facebook Марк Цукерберг извинился перед родителями

Аймур-Яан Кескель
, экономический журналист
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Марк Цукерберг перед Сенатом США.
Марк Цукерберг перед Сенатом США. Фото: Brendan Smialowski

Основатель и руководитель компании Meta, владеющей Facebook и Instagram, Марк Цукерберг был допрошен в Конгрессе США, где он извинился перед семьями, которые утверждают, что социальные сети серьезно навредили их детям.

Группа родителей подала в суд на социальные платформы Facebook, TikTok, X и Discord, поскольку они считают, что их дети страдали от депрессии и членовредительства из-за контента, размещенного в социальных сетях, пишет новостной портал британской национальной телекомпании Би-би-си.

По законам США в таких случаях парламентарии имеют право допрашивать обвиняемых перед судебными слушаниями.

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