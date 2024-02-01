Основатель и руководитель компании Meta, владеющей Facebook и Instagram, Марк Цукерберг был допрошен в Конгрессе США, где он извинился перед семьями, которые утверждают, что социальные сети серьезно навредили их детям.
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Основатель Facebook Марк Цукерберг извинился перед родителями
Группа родителей подала в суд на социальные платформы Facebook, TikTok, X и Discord, поскольку они считают, что их дети страдали от депрессии и членовредительства из-за контента, размещенного в социальных сетях, пишет новостной портал британской национальной телекомпании Би-би-си.