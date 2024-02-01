В период короны резко сократился уровень вакцинации против инфекционных заболеваний, поэтому болезни, о которых за долгое время забыли, снова поднимают голову.
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Новости о взрывном распространении кори побуждают искать вакцины
Например, в Европе начала распространяться корь – в прошлом году этим заболеванием переболело более 42 тысяч человек. Годом ранее случаев кори было в 45 раз меньше. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) также сообщила, что около половины инфицированных потребовали госпитализации, а пять случаев заболевания корью закончились смертью. Виной всему считается период короны, когда многие дети остались не вакцинированы.