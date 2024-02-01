Новости о взрывном распространении кори побуждают искать вакцины

Например, в Европе начала распространяться корь – в прошлом году этим заболеванием переболело более 42 тысяч человек. Годом ранее случаев кори было в 45 раз меньше. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) также сообщила, что около половины инфицированных потребовали госпитализации, а пять случаев заболевания корью закончились смертью. Виной всему считается период короны, когда многие дети остались не вакцинированы.

«Новость о возможном риске заболевания корью заставила многих людей позвонить нам, – сказала тартуский семейный врач Рут Калда и добавила, что, к сожалению, обращаются не не родители, которые хотят вакцинировать своих детей, а взрослые просят вакцину для себя. – Но у нас есть только детские вакцины, и нам не разрешено давать их взрослым».