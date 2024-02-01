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ОРБАН ДАЛ ДОБРО ⟩ Лидеры ЕС утвердили пакет помощи Украине

rus.postimees.ee
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Европейские лидеры за столом переговоров сегодня в Брюсселе в преддверии заседания Европейского совета: слева - председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейского совета Шарль Мишель, президент Франции Эммануэль Макрон, справа - премьер-министр Италии Джорджия Мелони, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и канцлер Германии Олаф Шольц.
Европейские лидеры за столом переговоров сегодня в Брюсселе в преддверии заседания Европейского совета: слева - председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейского совета Шарль Мишель, президент Франции Эммануэль Макрон, справа - премьер-министр Италии Джорджия Мелони, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и канцлер Германии Олаф Шольц. Фото: Ludovic Marin

По словам президента Европейского совета Шарля Мишеля, лидеры стран Евросоюза достигли соглашения о выделении дополнительных 50 миллиардов евро Украине.

«У нас есть соглашение. Единство. Все 27 лидеров согласились на выделение из бюджета ЕС дополнительного пакета поддержки на сумму 50 миллиардов евро Украине. Это обеспечивает Украине уверенное, долгосрочное и предсказуемое финансирование. ЕС берет на себя лидирующую роль и ответственность в поддержке Украины; мы знаем, что стоит на кону», - заявил Мишель в социальных сетях.

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