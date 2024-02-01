По словам президента Европейского совета Шарля Мишеля, лидеры стран Евросоюза достигли соглашения о выделении дополнительных 50 миллиардов евро Украине.
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ОРБАН ДАЛ ДОБРО ⟩ Лидеры ЕС утвердили пакет помощи Украине
«У нас есть соглашение. Единство. Все 27 лидеров согласились на выделение из бюджета ЕС дополнительного пакета поддержки на сумму 50 миллиардов евро Украине. Это обеспечивает Украине уверенное, долгосрочное и предсказуемое финансирование. ЕС берет на себя лидирующую роль и ответственность в поддержке Украины; мы знаем, что стоит на кону», - заявил Мишель в социальных сетях.