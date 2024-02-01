ОРБАН ДАЛ ДОБРО ⟩ Лидеры ЕС утвердили пакет помощи Украине

«У нас есть соглашение. Единство. Все 27 лидеров согласились на выделение из бюджета ЕС дополнительного пакета поддержки на сумму 50 миллиардов евро Украине. Это обеспечивает Украине уверенное, долгосрочное и предсказуемое финансирование. ЕС берет на себя лидирующую роль и ответственность в поддержке Украины; мы знаем, что стоит на кону», - заявил Мишель в социальных сетях.